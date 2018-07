Phantasie haben heißt nicht, sich etwas ausdenken; es heißt, sich aus den Dingen etwas machen.

Thomas Mann

Saison der Dramen

Die immer wieder als anachronistisch verschriene Gattung des Dramas scheint für die Autoren nicht nur nicht an Attraktivität verloren, sondern gewonnen zu haben. Für den Rest des Jahres ist ein ganzer Pulk neuer deutschsprachiger Bühnenstücke zu erwarten. Rolf Hochhuths neues Schauspiel „Soldaten“ (Gegenstand ist die Bombardierung von Dresden) wird voraussichtlich im Herbst in der Freien Volksbühne Berlin aufgeführt (die Londoner Aufführung, die Sir Laurence Olivier seit Monaten plante, scheint nach dem Einspruch des – von der Regierung ernannten – Aufsichtsrats des britischen Nationaltheaters nun doch noch verhindert worden zu sein, es wurde beanstandet, daß Hochhuth Churchill und andere ehemalige Regierungsmitglieder „gröblich verleumde“). Der Suhrkamp-Theaterverlag avisiert neue Stücke von Max Frisch („Biografie“), Martin Walser („Die Zimmerschlacht“ und eine völlige Neufassung von „Eiche und Angora“) und Peter Weiss (die deutsche Version des „Gesangs vom lusitanischen Popanz“ und das Vietnam-Stück, das noch im Sommer fertig werden soll) sowie ein erstes Drama von Thomas Bernhard (Arbeitstitel „Die Jause“) und neue Werke von Peter Handke („Kaspar“, nämlich Kaspar Hauser), Heinar Kipphardt („Die Nacht, in der der Chef geschlachtet wurde“, im Mai im Württembergischen Staatstheater Stuttgart), Hartmut Lange („Der Hundsprozeß“), Hans Günter Michelsen („Frau L.“), Martin Sperr („Landshuter Erzählungen“) und Jochen Ziem („Die Einladung“, im Mai im Schloßparktheater Berlin, und „Nachrichten aus der Provinz“). Und das, obwohl Günter Herburger bei der Annahme des DAG-Fernsehpreises in München gerade erklärte, er und viele Kollegen schrieben keine Theaterstücke, weil sich das, was sie zeigen möchten, „nicht mehr in herkömmlichen Verfahren herstellen läßt“.

Preis für Hilde Heyduck

Verleger aus 21 Ländern versammelten sich in diesen Tagen in Bologna aus Anlaß der IV. Internationalen Messe für Kinder- und Jugendbücher. Hinzu kamen 97 Illustratoren aus aller Herren Ländern, die eingeladen waren, ihre Originale auszustellen. Keine Messe ohne Preis: den Graphikerpreis der „Fiera di Bologna“ erhielt Hilde Heyduck, den deutschen Bilderbuchbeschauern der niedrigsten Altersstufe seit langem wohlbekannt, für den Titel „Drei Vögel“ (Verlag Otto Maier, Ravensburg).

Gesellschaft

Bisher hatte das Bonner Auswärtige Amt eingeladen, und das hatte die Ostblockstaaten regelmäßig davon abgehalten, sich an den Berliner Festspielen, vor allem an der Film-„Berlinale“ zu beteiligen – die „Dreistaaten-Theorie“ stand dagegen. Damit privatim sein könne, was offiziell nicht sein darf, fand man in Westberlin einen geschickten Weg: Der Bund und das Land Berlin teilten sich in das Stammkapital von 20 000 Mark einer GmbH, deren Aufgabe die „Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von wiederkehrenden Festspielen im internationalen Bereich“ sein soll. Um sich dann aber gleich den zumindest aussichtsreichen Weg wieder zu verbauen, beschloß das Kuratorium der GmbH, Dr. Rolf May zum ehrenamtlichen Geschäftsführer der neuen Gesellschaft zu berufen; May ist hauptberuflich Direktor im Axel-Springer-Verlag, Abteilung Public Relations. Mag sein, daß die Ostblockländer sich lieber von einem Springer-Vertreter als von einem Bonner Politiker einladen lassen werden. Es könnte ja aber auch sein, daß man in Westberlin unter 2,2 Millionen jemanden findet demgegenüber auch der Ostblock keinen Grund zur Absage hätte.