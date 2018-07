Wie wächst in einem Hühnerei das Küken aus der einen befruchteten Zelle heran? Noch kann diese Frage nicht beantwortet werden. Nach den großen Erfolgen der Genetiker, die die molekularen Mechanismen der Vererbung in den letzten Jahren aufklärten, wenden sich aber jetzt immer mehr Forscher der Kausalanalyse der Entwicklung im submikroskopischen und molekularen Bereich zu. Die zentrale Frage lautet: Wie kommt es, daß die durch fortwährende Teilung entstehenden Tochterzellen nicht einen ungeordneten Haufen, sondern einen hochkomplexen Organismus bilden? Offenbar wissen die Zellen voneinander, denn nur wenn jede Zelle mit ihren Geschwisterzellen in Nachrichtenverbindung bleibt, können Teilungsrate, Spezialisierung Und Wanderungsrichtung der Zellen aufeinander abgestimmt werden.

Bekannte Nachrichtenträger sowohl im Tierals auch im Pflanzenbereich sind Hormone undelektrische Impulse. Die Ausnützung elektrischer Impulse zur Kommunikation erfuhr ihre raffinierteste Ausbildung in den Nervenzellen, indessen erfolgt die Übertragung der Signale von Zelle zu Zelle durch Erregungsstoffe.

In jüngster Zeit setzt sich freilich immer mehr die Erkenntnis durch, daß sich zahlreiche Zellen ohne die Vermittlung eines die Erregung übertragenden Stoffes elektrisch miteinander unterhalten. Im „Journal of Cell Biology“ berichteten zwei Arbeitsgruppen der Harvard Medical School über die elektrische Kopplung von Zellen und Zellkomplexen im sich entwickelnden Hühnchenembryo. Alle Zeilen sind von einer Membran umhüllt. Diese ungefähr ein hunderttausendstel Millimeter dicke Lamelle trennt das Protoplasma von der Umwelt, vermittelt den Stoffaustausch mit dem Milieu oder den Nachbarzellen und stellt gleichzeitig einen elektrischen Kondensator dar. Die Innenseite ist gegenüber der Außenseite negativ geladen. Die elektrische Spannungsdifferenz, Ruhepotential genannt, ist heute auch an Zellen meßbar, die nur einen Durchmesser in der Größenordnung von einem hundertstel Millimeter besitzen. Eine mit einer Salzlösung als elektrischem Leiter gefüllte außerordentlich feine Glaskapillare wird in die Zelle eingestochen, eine zweite taucht in die Lösung, von der die Zelle umspült wird, ein. Ein zwischen die beiden Elektroden geschaltetes Voltmeter zeigt das Ruhepotential an. Verbindet man aber die beiden Elektroden statt mit dem Meßinstrument mit einer Gleichspannungsquelle, so fließt durch die Membran ein Strom, und das Ruhepotential wird verstellt, da die Membran nicht nur einen Kondensator, sondern auch einen elektrischen Widerstand darstellt. Über eine zweite eingestochene Elektrode ist der willkürlich einstellbare Wert meßbar. Diese Technik wird häufig bei der Untersuchung von Nerven- und Muskelzellen angewandt. Im Kükenembryo wird nun an einigen Stellen nicht nur das Ruhepotential der künstlich stromdurchflossenen Zelle verschoben, sondern auch das der Nachbarzellen; dies konnten die Forscher der Harvard Medical School feststellen. Das bedeutet: Der Strom nimmt nicht den kürzesten Weg zwischen den beiden mit der Spannungsquelle verbundenen Elektroden, sondern breitet sich auch über die Nachbarzellen aus und fließt dann durch die Membranen zahlreicher Zellen nach außen.

Der elektrische Widerstand zwischen zwei Zellen müßte ungefähr doppelt so groß sein wie der zwischen einer Zelle und der umgebenden Lösung; denn das Protoplasma der beiden Zellen wird ja durch zwei Zellmembranen voneinander getrennt, die einzelne Zelle aber vom Milieu nur durch eine. Da der elektrische Strom stets den Weg des geringsten elektrischen Widerstands nimmt, ist die Beobachtung seines Flusses durch die Nachbarzellen nur durch Verbindungsstellen erniedrigten elektrischen Widerstands zu erklären. Es muß eine „elektrische Kopplung“ vorliegen. Verknüpfungen dieser Art wurden zwischen Zellen der sich entwickelnden Chorda, dem embryonalen Vorläufer der Wirbelsäule, den einsinkenden Zellen der Neuralplatte – sie liefern das Rückenmark –, den Zellen des als Bildungszentrum wichtigen Hensenschen Knotens und an anderen Stellen gefunden. Nicht nur zwischen gleichartigen Zellen besteht elektrische Kopplung, vielmehr stehen auch Zellen ganz unterschiedlicher prospektiver Bedeutung, ja sogar verschiedener Keimblätter miteinander in Verbindung. So sind die Zellen der Chordaanlage des mittleren Keimblatts mit denen der darüberliegenden Neuralplatte des äußeren Keimblatts elektrisch gekoppelt. Claus Schilde