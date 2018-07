Für 23 Mark liefert die Firma VDO einen Warnblinker, der durch Ziehen eines Knopfes alle Blinker am Auto in Tätigkeit setzt. Dieser Sicherheitswarnblinker kann bei Unfällen und Pannen sehr nützlich sein. Er ist in alle Autotypen leicht einzubauen. Warnblinker sollen demnächst vom Gesetzgeber in der Bundesrepublik für alle Kraftfahrzeuge vorgeschrieben werden.