Von Zweistein

Drei Häuser sollen, mit drei Versorgungswerken verbunden werden, genauer gesagt: Jedes Haus soll mit je einer Leitung direkt – also nicht auf dem Umweg über eines der anderen Häuser – mit dem Elektrizitätswerk, mit dem Wasserwerk und mit dem Gaswerk verbunden werden. Läßt sich dies so machen, daß keine zwei der Versorgungsleitungen einander kreuzen? Wenn ja, wie? Müssen vielleicht die sechs Gebäude in einer ganz bestimmten Anordnung stehen? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Wenn in meiner Bibliothek n Bücher stehen, dann können die beiden angegebenen Bedingungen nur erfüllt sein, wenn das inhaltsreichste Buch n minus 1 Wörter enthält, das nächst-inhaltsreiche n minus 2 Wörter und so fort. Das vorletzte Buch in dieser Reihenfolge kann nur ein Wort enthalten und das letzte kein Wort. Der Inhalt dieses letzten Buches läßt sich genau beschreiben: Es steht kein Wort darin.