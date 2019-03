Die Kurorte auf Sylt locken die Urlauber mit mehr Komfort und mehr Abwechslung. In Wenningstedt wurde der Zeltplatz modernisiert. Ende Juni wird ein Kindergarten für die Kurgast-Kinder eröffnet. In Hörnum gibt es nun eine Meerwasser-Trinkhalle und einen Fernsehraum im Kurhaus. Bei Rantum entsteht ein neuer Hafen für den Wassersport. Und in Morsum wurde der neue Golfplatz eröffnet.