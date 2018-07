Inhalt Seite 1 — Alte Klänge – neu gemischt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Andres Briner

Was sich bei Gustave Flaubert erst als Resonanz auf seinen Roman ergab, das wollte sich bei Heinrich Sutermeisters „Oper in einem Prolog und zwei Akten (neun Bildern) frei nach Gustave Flaubert und zeitgenössischen Dokumenten“ schon vor der Kenntnisnahme des Werks einstellen: der Prozeß. Allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: Der Schriftsteller, von dem wir heute wissen, daß er seiner Zeit voraus war, wurde von einer öffentlichen Anklage getroffen, die sich auf „Offenses à la morale publique et à la religion“ berief; Sutermeister hingegen wollte man den Prozeß machen, weil er sich nicht scheut, fünfzig- oder hundertjährige musikalische Stilmittel in seine Musiksprache einzumischen. Bevor überhaupt noch ein Klavierauszug seiner neuen Oper erhältlich war, warf man ihm in der Presse vor, hinter seiner Zeit nachzuhinken.

Und doch gelingt diese Anklage, wie sich in der Konfrontation mit dem nicht viel mehr als zweistündigen Werk herausstellte, nur dann, wenn man ernsthaft glaubt, daß einem Stoff wie dem von „Madame Bovary“ nur mit Mitteln moderner Verfremdung beizukommen wäre.

Allerdings darf man als Stoff nicht einfach Flauberts Meistererzählung verstehen. Sutermeister, der auch hier wieder sein eigener Librettist war, vertiefte sich, unbefriedigt von früheren „Vertonungen“ des Romans, in die Vorstudien des Dichters, die die biographische Realität noch deutlicher erscheinen lassen, ja in die Realität selbst, den Nährboden der Gestalt der Emma (in der Oper heißt sie, nach früheren Fassungen des Dichters, Maria), ihres Gatten Charles, ihrer Verehrer und Feinde. Der Text – der ganz nur als Grundlage der musikalisch-szenischen Evokation genommen werden darf – bezieht autobiographische Wendungen mit ein.

„Die Frage geht an alle“, beginnt Charles Bovary den die Folge von neun Momentanbildern einleitenden Prolog (nachdem seine Frau nicht durch Selbstmord, sondern aus seelischer und physischer Erschöpfung aus dem Leben geschieden ist): „Wer unter uns ist an ihrem Tode schuld?“

Die bestechliche Dienerin Félicité, die Krämerseele L’Heureux, der stumpfe Bauer Roualt, der Verführer Rudolf Boulanger und eine engsichtige Schwester Lehrmeisterin sind gegenwärtig und treten nacheinander ins Licht, um sich in Worten zu rechtfertigen, nicht aber Flauberts Léon und nicht sein Karrierist Homais – sie, sind nicht in diese szenische Vergegenwärtigung mehr realer als dichterischer Gestalten einbezogen.

Dann lernt man eine Maria kennen, die freudlos im Kloster aufwächst, die bei der Begegnung mit Charles ihrer Mutter nachträumt und durch diese Spaltung ihres emotionellen Lebens in eine Einsamkeit verbannt wird, für die erotische Aventuren, Ausgeburten einer psychopathischen Phantasie eher als eines ganzmenschlichen Gefühls, nur die Funktionen von Betäubungen übernehmen können. Zur erotischen gesellt sich, vom dritten Bild des ersten Aktes an, die religiöse Phantasie; sie streift, im deutlichsten Gegensatz zu Flaubert, Sentiment (und Sentimentalität) und gewinnt erst in der Sterbeszene den Schein des Echten. „So gesehen“, schreibt der Komponist, „und auf die realen Gegebenheiten zurückgeführt, wird Maria Bovary zum zeitlosen Symbol für Millionen Menschen, deren Ausbruchsversuche aus dem Gefängnis der Einsamkeit und in Blindheit für die Valeurs ihres Einsatzes in einer noch unmenschlicheren Leere enden müssen.“