Donnerstag, 25. Mai, 20.15 Uhr, 1. Programm: ‚Zuchthaus“ von Claus Hubalek

Meisterlich waren die Photographien: das Graue Haus auf flachem Feld, ein Nebelschloß aus Stangen und Gittern; die Zellenlämpchen im Kampf mit dem Milchlicht des Tags. Hier Konstruktivismus: Treppchen, Stäbe und Schranken, das Kirchenschiff, die vielen Schlösser und Schlüssel, dort wilhelminische Schnörkel, das Schreckensmuster, schmaler Ziegel, breiter Ziegel am Zellenportal. Überzeugend auch die Details – der Schweigehof (von jetzt an dürfen Sie mit niemandem sprechen), der Ausschluß vom gemeinsamen Gesang, das Demütigungszerenoniell mit der Matte, auf die sich der Delinquent, dem Direktor gegenüber, doch in gebührender Distanz, zu stellen hat.

Hubaleks Film – er heißt Zuchthaus und wurde nach Henry Jaegers Roman Die bestrafte Zeit konzipiert – prangert Mißstände an, die Prügelei, den Sadismus, das obrigkeitliche Denken des Wachpersonals, erklärt die Technik der Himmelstoß-Erben (leise sind die, scheinbar korrekt, eher jovial als perfid) und illustriert die kleinen Tricks, mit deren Hilfe man den Bruder Aufsässig gefügig macht. Das alles, dargestellt am Beispiel eines Einzelschicksals, ist richtig und schön, aber das alles hat man in anderen Sendungen schon eindrucksvoller gesehen.

Klamotten- und Reißer-Elemente nahmen dem Film die Glaubwürdigkeit: In den Zellen ging es arg gemütlich zu, man steckte sich nach Einschluß eine an und paffte im Dunkeln; das Entsetzen der langen Abende wurde nicht sichtbar. Die Ganoven, mit Ausnahme eines Zuhälters prächtige Kerle, verkehrten im Stil unseliger Militärschwänke von Mann zu Mann miteinander, und die Flucht aus dem Zuchthaus wirkte wie eine Richard-Kimble-Reprise.

Wie viel plausibler wäre dem Betrachter am Bildschirm die Attacke von Hubalek und Jaeger erschienen, wenn die Zuchthäusler sich nicht gar so biedermännisch aufgeführt hätten. Die Grenze zwischen den Römer-13-Nachbetern im Licht und ihren Opfern im Dunkeln war zu gedankenlos gezogen. Der gute Wachtmeister Rübsam auf der einen und der böse Heuchler Henkel auf der anderen Seite reichten nicht aus, um dem Zuschauer deutlich zu machen, daß hier kein böser Regierungsdirektor attackiert und kein guter Strafgefangener (glänzend Vadim Glowna als Robert Labitzke) verklärt, sondern daß eine Ideologie demaskiert werden sollte, die den Sittenkodex der Verwalter für ein alle verpflichtendes Gesetz hält.

Diese gesellschaftskritische Tendenz aber wäre nur sichtbar geworden, wenn man Schwarz und Weiß verteilt, hier auch die Ohnmächtig-Guten, dort (den struggle for life, das Gebot des haste was, biste was entlarvend) die Ganoven, die kleinen Auch-Nazis und großen Schurken, gezeigt hätte: John-Gay-Figuren, die sich nicht mit Frack, Kreuz oder Parteiabzeichen zu tarnen verstehen.

Schroffe Antithetik, Zeitkritik im Kimble- und im Meier-3-Milieu, verdeckt die Probleme, statt sie ins Bewußtsein zu heben, und verharmlost die exemplarische Invektive gegen das obrigkeitshörige Denken zu einer Studie über Mißstände im Knast. Momos