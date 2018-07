Peterssens Gesicht würde in einen Milchladen passen; man bekommt gleich Appetit auf etwas Frisches, das leicht verdaulich ist. Als Verkehrspolizist wäre er ebensogut denkbar; sein Mienenspiel sagt jedem: "Das klappt. Und wie das klappt. Bei mir klappt immer alles." Peterssen ist Wart im Elbtunnel.

Er mochte Holz leiden und wollte zur See fahren. Und wie das klappte: Nach der Schiffszimmermannslehre war das Schiff schon da, aber just in dem Augenblick brach der Krieg aus. In gewissem Sinne konnte das gar nicht besser klappen, denn Peterssen blieb erst noch an Land und kam dann zur Marine. Die Schiffe waren jedoch knapp geworden; und so mußte er in Holland marschieren. Dabei wurde er gefangengenommen und hatte nicht damit gerechnet, daß ihn die Staatswerft am Tollerort anschließend sofort einstellen würde.

So gern mochte er Holz noch nie leiden. "Bei mir klappt immer alles", fand er wieder, hatte aber nicht mit der Wirkung von Teakholz auf seine Hände gerechnet. "Sie sind dagegen allergisch", sagte ihm der Arzt.

Nun war Peterssen schließlich jahrelang durch den Elbtunnel gegangen. "Weil es kein Holz mehr sein darf und ich im Hafen bleiben will, kommt vielleicht der Tunnel in Frage", überlegte er. "Dann bin ich quasi auf halber Strecke stehengeblieben." Er fragte, ob man für ihn Verwendung hätte, und der Amtmann sagte: "Sie kommen uns sehr gelegen."

Seitdem bedient Peterssen tagsüber vier und nachts drei Knöpfe zum öffnen und Schließen der Fahrkörbe. Ohne Zweifel kann das auf die Dauer eintönig werden. Es ist aber eine Sache von Dauer, und bei Peterssen muß alles von Dauer sein.

Er trägt eine blaue Mütze mit weißem Überzug, dazu eine blaue Jacke und eine blaue Hose. Diese Dienstbekleidung liefert die Wasserschutzpolizei; einige Leute halten sie für eine Uniform. Oberhemden muß sich Peterssen selber kaufen, entweder blaue oder weiße; einfarbig ist jedenfalls Vorschrift.

Schwankt ein Mädchen durch den Tunnel, erzählt, auf welchem Schiff sie so lange war, und will nicht nach oben, sagt Peterssen: "Du kannst dich hier unten abkühlen, aber rauf mußt du wieder." Sie verbittet sich, mit "du" angeredet zu werden und bleibt sitzen, sagt, wer ihre Erfahrungen besäße, den rede man nicht mit "du" an, rührt sich stundenlang nicht von der Stelle und zählt die Erfahrungen einzeln auf.