Die Sarotti AG, Hattersheim, hat für 1966 die Dividende überraschend von 18 auf 6 Prozent gekürzt. Als das bekannt wurde, argwöhnte man an der Börse: „Sollen die freien Aktionäre für ein Übernahmeangebot mürbe gemacht werden?“ Rund 73 Prozent des 40 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals besitzt die Nestlé Alimentana Company S. A., Vevey (Schweiz), ein Unternehmen, bei dem die Publizität noch unterentwickelt ist, um nicht ein härteres Wort über die Öffentlichkeitsarbeit des Schweizer Konzerns zu sagen.

Nach Informationen der Verwaltung entbehren die Vermutungen, wonach die Dividendenkürzung mit Absichten zum Aufkauf von Sarotti-Aktien oder mit einem Übernahmeangebot in Zusammenhang stehe, jeder Grundlage. Solche Verwaltungserklärungen können stimmen, sie brauchen es aber nicht, wie wir aus jüngster Vergangenheit wissen.

Nach der Bekanntgabe der Dividendenkürzung kam es an der Börse zu einem scharfen Kursrückgang. Immerhin hatte der Jahresschlußkurs der Sarotti-Aktie noch 285 Prozent betragen, inzwischen fiel er zeitweilig auf 236 Prozent zurück. Gegen Monatsende erholte er sich auf etwa 255 Prozent. War dieser Wiederanstieg lediglich eine technische Reaktion? Oder was steckte hinter den verstärkten Käufen einer großen Geschäftsbank, die die in Frankfurt erscheinende „Börsen-Zeitung“ bemerkt haben will? Nutzen die Schweizer nun doch noch die Gelegenheit, ihren Besitz an Sarotti-Aktien aufzustocken? Oder soll hier lediglich besseres „Wetter“ für die kommende Hauptversammlung gemacht werden?

In den letzten Tagen, meine verehrten Leser, habe ich mehrere Anfragen aus Ihrem Kreis erhalten, ob man nicht in irgendeiner Form gegen die Sarotti-Verwaltung einschreiten könne. Nun, Sie können sich der jetzt gebildeten „Interessengemeinschaft freier Aktionäre“ anschließen, die auf der Hauptversammlung als Opposition aufzutreten gedenkt. Sie können auch der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V. ihre Stimme geben. Die Schutzvereinigung will gegen die Entlastung der Verwaltung stimmen. Eines, meine verehrten Leser, dürfen Sie indessen nicht erwarten: eine höhere Dividende. Darüber sind die Würfel nach dem Aktiengesetz schon gefallen.

Die Dividendenkürzung läßt sich überdies mit dem Geschäftsverlauf und auch von den Bilanzrelationen her durchaus begründen. Eine andere Frage ist, ob es notwendig war, die Aktionäre den Wandel der Geschäftslage sofort in voller Höhe spüren zu lassen. Ich meine: nein.

Keine Diskussion kann es darüber geben, daß die Sarotti-Verwaltung ihre Aktionäre und die am Aktienerwerb interessierte Öffentlichkeit zu lange über den Umfang der bei ihr eingetretenen Ertragsverschlechterung im unklaren gelassen hat. Am 24. Juni 1966 hieß es noch: Bei Sarotti ist man zuversichtlich, auch für 1966 wieder einen befriedigenden Abschluß vorlegen zu können. Gleichzeitig wurde allerdings schon die Möglichkeit einer Dividendenkürzung angedeutet, aber das Thema damals offensichtlich deshalb nicht vertieft, weil man ja vor einer zwingend notwendigen Kapitalerhöhung (um 10 auf 40 Millionen Mark) stand und das Klima im vorigen Sommer für solche Aktionen nicht gerade günstig war.

Damit wir uns recht verstehen, meine verehrten Leser, eine Dividendenkürzung braucht keine Schande zu sein. Wir wissen alle, wie rasch sich im zweiten Halbjahr 1966 die Geschäftslage einiger Branchen verschlechtert hat. Auch bei Sarotti hätte man durchaus Verständnis für eine Dividendenreduzierung haben können; aber die Ausschüttung gleich auf ein Drittel des bisherigen Satzes zusammenzulegen, ist ein hartes Stück.