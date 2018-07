Von Marcel Reich-Ranicki

Kein langweiliger, eher schon ein grausamer Abend. Auf der Bühne floß unentwegt Blut. Und im Zuschauerraum wurde mächtig gebuht. Ein Schlachten war’s, nicht eine Schlacht zu nennen. Es ging übrigens schnell und endete, logischerweise, mit einer Beerdigung: Nicht nur der Held der neuen Komödie Tankred Dorsts, das Stück selbst, „Wittek geht um“, wurde lärmend zu Grabe getragen.

In der Tat ist es arg mißraten, das kampfbereite Düsseldorfer Premierenpublikum war also leider im Recht. Aber dieses Fiasko sollte, meine ich, dem Ruf des Autors, soviel Dresche er auch beziehen mußte, eher nützen als schaden. Denn es hat sich wiederum erwiesen, daß er ein seltener Vogel ist: ein Dramatiker nämlich. Und überdies einer, der aufs Ganze geht.

Während die meisten deutschen Stückeschreiber seiner Generation – er wurde 1925 geboren – Literaten sind, die sich die Bühne erobern wollen, ist Dorst ein Mann des Theaters, der für seine szenischen Einfälle den literarischen Ausdruck sucht.

Er dichtet nicht mit dem Ohr, sondern mit dem Auge, er zielt nicht auf das Wort ab, sondern auf das Bild. Er setzt sich nicht mit Problemen auseinander, er möchte sie nur zeigen. Nicht auf die Diskussion hat er es abgesehen, sondern auf die Konstellation. Nicht Sprechstücke strebt er an, sondern Schau-Spiele.

Bei Brecht ist er in die Schule gegangen, von Dürrenmatt hat er manches gelernt, mit Hacks verbindet ihn viel, mit Kipphardt so gut wie nichts. In seinen besten Augenblicken weiß Dorst mit unscheinbaren Mitteln erstaunliche Wirkungen zu erreichen: Er liefert meist nur die Konturen der Gestalten und schafft doch manche dankbare Rolle. Er skizziert Nebensächliches und kann trotzdem, zumindest an den Höhepunkten, Zentrales andeuten.

Allerdings hat Tankred Dorst bisher nicht allzuviel Ruhm, geerntet. Das mag damit zusammenhängen, daß sein großer Wurf ein kleines Stück war: der 1961 uraufgeführte Einakter „Große Schmährede an der Stadtmauer“. Indes werden Einakter bei uns zwar gespielt – die „Schmährede“ war mittlerweile auf über sechzig deutschen Bühnen zu sehen –, aber nicht ganz ernst genommen: Man hält sie offenbar für halbe Portionen.