Kritik an einem Plädoyer: Soll Unrecht totgeschwiegen werden?

Von Jürg Zutt

Hans Laternser: Die andere Seite im Auschwitzprozeß 1963/65. Seewald-Verlag, Stuttgart 1966; 454 Seiten, 45,– DM.

Der Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Hans Laternser hat es hierzulande zu einiger Berühmtheit gebracht. Er hat schon in Nürnberg die deutsche Generalität vertreten und gilt mittlerweile, nach vielen lautstarken Verteidigungen in NS-Prozessen, als eine Art von Fachanwalt für deutsche Vergangenheit. Auch im Frankfurter Auschwitzprozeß hat Laternser plädiert.

Sein Buch verdient die Aufmerksamkeit, die die „andere Seite“ stets verlangt. Audiatur et altera pars. Nicht nur an den Richtern und Anklägern zeigt sich, wie es im Land mit der Gerechtigkeit (oder jedenfalls mit der Justiz) bestellt ist, sondern auch und gerade an den Anwälten. Laternser hat sich nicht damit begnügt, seine Plädoyers für den Lagerapotheker Dr. Capesius und die Lagerzahnärzte Dr. Frank und Dr. Schatz zu publizieren. In einem systematischen Teil, mit zahllosen Zitaten aus den Gerichtsakten und einem voluminösen Dokumentenanhang behandelt er das „Verfahren aus der Sicht der Verteidigung“.

Verteidigen ist ein schwieriges Handwerk. Es setzt nicht nur Jurisprudenz voraus, sondern Sachkenntnis, Unabhängigkeit, Verständnis und Mut. Das gilt bei der Verteidigung des kleinsten Diebes und galt vor dem Frankfurter Schwurgericht nicht anders. Notwendig war eine präzise und klare Vorstellung von dem, was Auschwitz war. Notwendig war ein eigenes unabhängiges Urteil über die Angeklagten. Notwendig war Verständnis für den Schmerz, die Angst und das Grauen in den Herzen derer, die Auschwitz überlebten, denn kein Verteidiger kann versuchen, seinem Mandanten Recht widerfahren zu lassen, wenn er kein Verständnis für die Opfer aufbringt. Notwendig war schließlich Mut gegenüber dem Establishment, das sich gebärdet, als sei es nicht betroffen, Mut, den Deutschen vor Augen zu führen, daß sie nur dann über die Handlanger zu Gericht sitzen können, wenn sie wissen, daß auf der Rampe von Birkenau im Namen Deutschlands selektiert worden ist.

Auschwitzprozeß ohne Auschwitz