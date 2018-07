Sie überholten mich, als ich ins Abteil kletterte: Jugoslawen mit Koffern und zusammengeklappten Kinderwagen und Kartons mit Brotröstern und Tüten mit Dosenbier und der üblichen Todesangst, daß der Zug abfährt, ehe sie den letzten Koffer eingeladen haben. Sie konnten vor lauter Aufregung kein Wort Deutsch mehr, und der Schaffner sagte: „Ihr müßt das Zeugs aus dem Gang räumen.“ Mich musterte der Schaffner bestürzt. „Sie müssen doch nicht bei denen sitzen bleiben!“ sagt er. „Warum nicht?“ Er warf mir den Blick zu, mit dem sich Herrenmenschen in Kolonialklubs, Wahldebatten und Kurswagen im Orientexpreß zu verständigen pflegen, und sagte: „Ich wollte Ihnen nur sagen, vorn ist noch Platz.“

Später mußte ich die Jugoslawen doch verlassen, weil ihr Kurswagen abgekoppelt wurde. Ich fand Platz in einem Abteil, in dem eine Mutter mit zwei Töchtern saß. Die Kleine war etwa sechs und schlief mit einem Schnuller im Mund. Als sie aufwachte, wurde der Schnuller durch einen Lolli ersetzt. Als der Lutscher „alle“ war, verfütterte die Mutter bunte Zuckerdragees. Danach gab es wieder einen Lolli, den die ältere, etwa neun, ablehnte: „Is mir zu süß. Ich will ein Keks!“

„Kekse sind ungesund“, antwortete die Mutter, weil sie, wie sich später herausstellte, vergessen hatte, die Kekse einzustecken. Sie überredete das Kind zu Schokolade, und dann wollte auch die Große wieder einen Lolli. In den Lutsch-Pausen machten die Kinder Ansätze zu schwatzen oder zu spielen. „Laß das“, sagte die Mutter.

„Warum?“ fragte die Kleine.

„Warum nicht?“ fragte die ältere.

„Weil man das nicht tut.“

„Weil sich’s nicht gehört.“

Dann las die Mutter weiter. Sie las eine Zeitschrift für Eltern. Sybil