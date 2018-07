Inhalt Seite 1 — Kirst und die Wölfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hannsferdinand Döbler

Es gibt bekanntlich eine deutsche Literatur für Gebildete und eine, für deren Verständnis man kein Abitur benötigt. Sie muß handfeste Handlung bieten, in deren Verlauf allemal das Gute über das Böse siegt. Die Personen dürfen keine Hamlet-Naturen sein, sondern müssen überschaubare Charaktere besitzen, und wer immer die Szene betritt, wird erkennen lassen müssen, auf welcher Seite er steht, auf der Seite des Guten oder des Bösen, damit die verwirrenden Tatsachen des Lebens vereinfacht werden zu etwas, was der Leser schließlich doch verstehen kann. Man sollte die Bedeutung dieser Trivialliteratur mit ihren zahllosen illegitimen Enkelkindern, den Fernsehspielen, nicht unterschätzen: Was dem einen sein Musil, ist dem anderen sein Ganghofer, jeder signifikant für einen bestimmten Zustand des Bewußtseins, für gesellschaftliche Verhältnisse.

Hans Hellmut Kirst, ein hervorragender Vertreter der deutschen Trivialliteratur, Produzent von sechzehn Romanen in siebzehn Jahren, legt nun einen Zeitroman aus Masuren vor –

Hans Hellmut Kirst: „Die Wölfe“; Verlag Kurt Desch, München; 584 S., 19,80 DM

– dessen vorwiegend politisch bestimmte Handlung den Wünschen des Lesers entsprechen dürfte, denn Handgreiflichkeiten, Morde und Bettszenen, die freilich an Delikatheit jene der komplizierten Literatur nicht erreichen, wechseln in schneller Folge. Armin Mohler äußerte in der Welt: „Auf die Gefahr hin, von sämtlichen highbrows verachtet zu werden: dieser Kirst kann erzählen.“ Gewiß, wenn man keine Ansprüche stellt, ist es „erzählt“. Da ist das Dorf Maulen in Masuren, fast isoliert von der übrigen Welt, und in diesem Dorf lebt der Bauer Alfons Materna, ein Held wie Old Shatterhand, listig und tapfer, verschlagen und stark, „klug wie ein Fuchs“, sagt Kirst, und „stark wie ein Ochse“. Der Roman umfaßt zeitlich die Abschnitte 1932/33, 1938/39 und 1944/45. Die Handlung beginnt damit, daß der eine Sohn des Materna bei einer Heimatschutzübung ermordet wird. Drei Männer des Heimatschutzes, unter ihnen der andere Sohn des Materna, werfen auf Befehl Handgranaten in eine vierzig Meter entfernte Buschgruppe – dorthin nämlich, wo der Todfeind des Materna dessen Sohn hat träumen sehen. Dieser Todfeind, Führer des örtlichen Heimatschutzes, hat den Befehl gegeben. Der tote Materna-Sohn wird dem Bauern ins Haus gebracht. Der erste Satz des Romans lautet: „Dagegen ist kein Kraut gewachsen, sagte Alfons Materna, als ihm der Tod seines Sohnes gemeldet wurde.“

Ein masurisches Sprichwort sagt, wer mit den Wölfen heult, braucht sein Hundeleben nicht zu lassen. Materna also heult mit den Wölfen, den bösen Menschen, die zunächst dem Heimatschutz, später der örtlichen SA angehören. Im Laufe der Jahre gruppiert sich um Materna der Widerstand, und während die SA-Leute einander in Brutalität und sexueller Gier überbieten, während einer den anderen umbringt und der nackte Haß regiert, findet Materna Gleichgesinnte.

Es lohnt nicht, die Details der Handlung zu berichten, wohl aber ihr Ende. Bevor der Krieg in Masuren zu Ende ist, läßt Hans Hellmut Kirst den Materna sein Vermächtnis aufsagen. Maternus Rede, gehalten vor seinen Freunden“, nennt Kirst diese acht Druckseiten. Da heißt es zum Beispiel: „Denkbar aber auch, daß unsere Welt sich mehr und mehr aufzulösen beginnt, bis eines Tages eine gewaltige, unaufhaltsame Explosion den Erdball zerfetzt und in die Abgründe des Alls schleudert. Diese möglicherweise kommende, sich unser ausweglos bemächtigende andere Welt – sie könnte die letzte Phase menschlichen Unvermögens sein: der allerletzte Übergang, der zur endgültigen Atomisierung alles Menschlichen führt – von uns Deutschen bedenkenlos beschleunigt, vielleicht ausgelöst...“