Von Jörg Andrees Ellen

Tel Aviv, Ende Mai

Welten hat Tel Aviv einen schöneren Frühling erlebt. Die Sonne scheint aus einem fast wolkenlosen Himmel, vom Meer her weht eine kühle Brise, die Luft ist frisch und klar – ideales Ferienwetter. Aber gestern sind die letzten Touristengruppen abgereist. Die Hotelpaläste an der Wasserfront von Tel Aviv sind fast leer. Nur die Journalisten sind übriggeblieben, fast 300 an der Zahl, aus aller Welt. Sie sind Zeugen einer Krise, die sich nach einem nervenaufreibenden Zeremoniell im Zeitlupentempo vollzieht.

Für das Auge ist diese Krise kaum erfaßbar. Jeden Morgen öffnen die Läden, die Banken arbeiten, die Börse hat gestern sogar leicht steigende Kurse notiert. Die Hamsterwelle, die vorübergehend einen Sturm auf die Supermärkte ausgelöst hatte, ist abgeflaut. Der Straßenverkehr ist lebhaft. An den Tankstellen herrscht, allen pessimistischen Voraussagen zum Trotz, immer noch keine Benzinknappheit. Am Sabbat war der Strand mit Menschen überfüllt, und an den Hotel-Swimming-pools werden Drinks serviert.

Aber die Krise spitzt sich jeden Tag weiter zu. Während junge Leute und alte Damen in den Straßencafes Eiscreme schlecken und Kuchen essen, während die Angler am Strand ihre Leinen auswerfen, aus Nachtlokalen und Diskotheken Tanzmusik tönt und die Düsenklipper der internationalen Fluggesellschaften pünktlich und nach normalem Flugplan zur Landung einschweben, bereitet sich Israel auf einen Krieg vor, bei dem es um die nackte Existenz dieses Staates geht – nicht nur um die freie Schiffahrt im Golf von Akaba.

Jeder Israeli ist sich dieser Tatsache bewußt, und jeder weiß auch, daß im Kriegsfall die Entscheidung blitzschnell fallen kann. Denn das Land ist winzig klein, bietet keinen Spielraum für eine elastische Defensivstrategie. Nur 14 Kilometer ist die bedrohte Grenze von der Dizengoffstraße entfernt, wo jeden Abend Tausende über die Bürgersteige flanieren. In Minutenschnelle können Nassers Düsenbomber über der Stadt sein. Wenn sie zum Überraschungsangriff starten, gibt es kaum Zeit für eine wirksame Vorwarnung.

Diesmal ist alles anders als vor elf Jahren, da Israel gegen Ägypten im Sinai-Feldzug siegte und sich die freie Zufahrt zu seinem winkligen Hafen Eilat erkämpfte. Damals hatte Israel kampfbereite und mächtige Verbündete und nutzte das Überraschungsmoment. Mobilisierung, Vormarsch und Sieg – alles ging ganz schnell, war ein berauschendes, befreiendes Ereignis.