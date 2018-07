Die Jungvermählten haben sich am Abend auf die Reise gemacht. Am nächsten Mittag erreicht die Eltern ein Telegramm der jungen Frau: „Reise wundervoll. Denken viel an euch.“

Melancholisch sagt die Mutter zu ihrem Mann: „Siehst du, er lehrt sie auch schon, zu lügen!“

*

Als Martin eines Abends etwas früher als sonst nach Hause kommt, findet er seine Frau in den Armen seines besten Freundes. „Hugo“, seufzt er, „ich muß es ja tun. Aber was verpflichtet dich denn dazu?“

Ein zerstreuter Ehemann legt nach der Hochzeitsnacht fünfzig Mark auf den Nachttisch; und die Frau, ebenfalls zerstreut, nimmt den Schein und steckt ihn in den Strumpf.

*

Ein Mann ist des Mordes an seiner Frau angeklagt. Alles spricht gegen ihn; aber da man die Leiche nicht gefunden hat, kann man ihm den Mord nicht nachweisen. Als der Verteidiger sein Plädoyer hält, beschreibt er die Verschwundene, dann deutet er mit theatralischer Geste auf die Tür des Gerichtssaales und ruft: „Jetzt wird sie gleich zur Tür hereinkommen!“