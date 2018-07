Von Zweistein

Diesmal eine Spielerei, die Zweistein in einem anregenden Büchlein von Nicholas E. Scripture fand: „50 Mathematical Puzzles and Oddities“, erschienen bei Faber and Faber in London. Man befestige eine Schlaufe am Ende eines Bleistifts, wie es im linken Bild gezeigt ist. Der Bleistift muß länger als die Schlaufe sein. Wie kann man jetzt – ohne aufzuknoten natürlich – den Bleistift so an ein Knopfloch im Jackett befestigen, wie es im rechten Bild dargestellt ist? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

*

Lösung der vorigen Logelei: Der Junge gab seinem Vater zwei Gleichungen mit drei Unbekannten zu lösen. Aber weil das Ergebnis ganzzahlig sein muß (Marmeln), läßt es sich eindeutig lösen. Hierbei kann man so vorgehen: Legt man zu den 25 Marmeln noch sechs Indianerbilder und zwei Schlüsselringe hinzu, was dem Wert von vier Abzeichen entspricht, dann könnte man dafür sieben Abzeichen, zwei Schlüsselringe und ein Indianerbild einhandeln. Mithin sind 25 Marmeln plus fünf Indianerbilder sieben Abzeichen wert. Der Preis in Marmeln für ein Indianerbild muß also durch fünf teilbar sein. Tatsächlich kann ein Indianerbild nur fünf Marmeln kosten, denn wäre der Preis zehn Marmeln, dann könnte man für 25 Marmeln nicht drei Abzeichen und noch einiges dazu eintauschen. Für 25 Marmeln und fünf Indianerbilder erhält man den Gegenwert von sieben mal fünf = 35 Marmeln, ergo kostet ein Indianerbild zwei Marmeln, und aus der ersten Angabe des Jungen ergibt sich nun auch der Preis für einen Schlüsselring: Vier Marmeln.