Keine deutsche Publikation lacht so gern zu Lasten Dritter wie der Spiegel. Keine hat die hohe Kunst der Verhohnepipelung zu solcher Blüte getrieben. Keine fühlt sich in ähnlichem Maße als Pächter und Wächter der Pressefreiheit – und keine verdankt ihr so viel. Jetzt aber ist der Spiegel unter jene gegangen, die mit einstweiligen Verfügungen Maulkörbe verteilen.

Opfer der Verfügung war „konkret“. Im Juni-Heft veröffentlichte es eine „Political fiction: Spiegel an Springer verkauft“. So war’s auf dem Titelblatt angekündigt. „Dies ist eine utopische Presseparodie“, stand für die ganz schlichten Gemüter im Vorspann – für jene auch, die nicht wissen, daß der Spiegel jetzt in der Tat bei Springer gedruckt wird. Der Spiegel,übelnehmerisch wie Franz Josef Strauß in seiner prozeßhanseligen Phase, nahm Anstoß. Er erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die Verbreitung des Heftes, solange es auf dem Titel das Spiegel-Signum trägt und im Inneren einen nachgemachten Spiegel-Cover enthält; der klassische „flüchtige Beobachter“ könnte die Parodie für ernst nehmen.

Das kommt davon. Jahrelang führten die Spiegel-Leute Prozesse – kein Wunder, daß sie dabei aus dem kollegial-journalistischen ins justizmäßige Denken verfielen. Offenbar ist ihnen das Lachen vollends vergangen, seit ihre Auflage in Millionennähe gerückt ist. Jedenfalls hat es den Anschein, daß der Spiegel als Humor nur noch empfindet, was andere ärgert – und daß auch jene bei Augsteins neuer Tiefdruckfolie nichts mehr zu lachen haben, die einst sympathisierend vor das Hamburger Untersuchungsgefängnis zogen, als Spiegel-Redakteure dort einsaßen. Th. S.