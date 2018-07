Der Reiseleiter und seine Autorität

Von Wolfgang Boller

An der Amalfitaner Küste, im Omnibus auf einer der schönsten Straßen der Welt, unterbrach der Reiseleiter schon wieder die Unterhaltung der Reisenden mit dem guten Gewissen eines Volkshochschullehrers und dem Recht des Lautsprechers. Diesmal schickte er sich an, seinen Monolog zur Apotheose von Sachkenntnis und Belesenheit zu steigern. Er entzündete sich am Glanz der alten Seerepublik, an der Bedeutung des Seerechts von Amalfi. Er schwärmte. Freilich entging es ihm nicht, daß zwei Sitzreihen hinter ihm ein Reisender mit seiner Begleiterin flüsterte. Denn mitten im rhetorischen Schwung sagte er streng ins Mikrophon: „Wenn das ein anderer erklären will, stelle ich ihm meinen Platz gern zur Verfügung. Ich gehe dann nach hinten.“ Schweigen. Einige Reisende, die eingeschlafen waren, schreckten auf und taten nachdenklich. Der Ertappte schämte sich sehr. Der Reiseleiter setzte seinen Monolog befriedigt fort. Er hatte, gleich zu Beginn, seine Autorität erprobt.

Angst vor Autoritätsverlust und falscher Einschätzung der Reiseleiterwürde ist das Trauma dieses neuen Berufs, der sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat und Interpretationen sucht für das eigene Selbstverständnis in Bezugssystemen zwischen Diktator und Lakai, großem Chef und Gepäckträger. Daher ist scheinbar sogar das Fundament der beruflichen Existenz bedroht, Überlegenheit und Sicherheit, die doch allein schon durch Kenntnis der Sprache und des Ortes verbürgt sind. Der Reiseleiter, Fähnleinführer, Eintänzer, Heimatforscher und Bademeister in einem, strebt nach zusätzlicher Geltung, will aber dann nur ein guter Freund und Helfer sein. Im „Handbuch für Reiseleiter“ (herausgegeben vom Studienkreis für Tourismus) stehen denn auch allerlei trostreiche Sprüche: Der Reiseleiter ist eben mehr als ein Alleinunterhalter und technischer Handlanger, er ist Reisehelfer und ein praktischer Andragoge, ein Erwachsenenbildner.

Purzeln am Vesuv

Am dritten Tage führte der Erwachsenenbildner die Reisenden auf den Vesuv, um in einer dampfenden Erdspalte am Kraterrand Hühnchen zu dünsten. Auf den steilen Halden aus Lavastaub und Geröll purzelten die Reisenden wie abgeschossene Hasen talwärts, was ganz sicher nicht beabsichtigt war. Es gab Schürfwunden, verrenkte Daumen, zerfetzte Hosenböden. Zuletzt traf es auch den Erwachsenenbildner. Er kollerte, mit Armen und Beinen wild um sich schlagend, den Hang hinunter. Die Reisenden jubelten. An diesem Abend verzichtete der Reiseleiter, bedeckt mit ehrenvollen Blessuren, darauf, seine Autorität einer weiteren Belastungsprobe zu unterziehen. „Handbuch für Reiseleiter“: Die Männer der Praxis sehen ihre Aufgabe darin, dem Menschen zum rechten Gebrauch des Urlaubs zu verhelfen. Der Reiseleiter ist dabei die Schlüsselfigur. Denn: Der Mensch der industriellen Gesellschaft ist häufig fremdbestimmt und erlebnisarm.

Zur Schlüsselfigur des rechten Urlaubsgebrauchs reift man nicht auf eingefahrenem Bildungsweg heran. Der Werdegang ist so widersprüchlich wie der Beruf selbst, von dem nicht einmal die Eingeweihten wissen, ob’s denn wirklich ein Beruf ist oder eine Tätigkeit auf Zeit, jedenfalls gibt es keine Lehre und kein. Studium, keine Hochschule und kein Seminar. Nur bei Dr. Tigges-Fahrten seit 1950 im Frühjahr und im Herbst Ausbildungskurse von einer Woche, ferner bei gemeinnützigen Jugendreiseveranstaltern subventionierte Ausbildungs- und Fortbildungskurse von sieben bis neun Tagen sowie bei Scharnow zweitägige Kurzkurse. Doch das macht nicht den Erwachsenenbildner, die Schlüsselfigur. In solchen Kursen lernt er nur ein paar Kniffe, ein paar praktische Handgriffe. Stereotype Frage: „Wie verhalten Sie sich, wenn nachts zwei Betrunkene aus Ihrer Gruppe im Hotelkorridor lärmen?“ Solcher Fragen spottet, wer vom Vesuv stürzte, ohne Autoritätseinbußen zu erleiden.