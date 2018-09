Jahr und Jahrgang 1897, 1902, 1907, 1912, 1917, 1927 – Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, jeder Band 16,80 DM.

Idee und Ausführung der Buchreihe „Jahr und Jahrgang“ sind unvermindert interessant: Die Spiegelung des jeweiligen Jahres durch drei Temperamente; die drei Akzente – politisch, kulturgeschichtlich, autobiographisch –, die dabei von den – meist – Jahrgangsgenossen gesetzt werden, bringen eine immer wieder faszinierende Vielfalt von Gesichtspunkten. Das persönliche Beteiligtsein der Autoren steckt auch den Leser an.

Sicherlich nicht alle Jahre, die hier an uns vorbeiziehen, sind Epochenjahre. Aber selbst ein Jahr, das frei ist von Aktionen großen Stils – wie zum Beispiel 1907 –, das hier als „europäischer Altweibersommer“ apostrophiert wird, regt das kritische Denken des Lesers an.

Der packendste Band ist – wie sollte es in der Reihe dieser Daten auch anders sein – Jahr und Jahrgang 1917. Auf knappem Raum Sethes eindrucksvolle Schilderung der russischen Revolution und des „Selbstmordes der europäischen Völker“. Neben dieser erregenden, von Melancholie überschatteten Darstellung steht Spoerls witzig-frecher Beitrag, in dem er „Herrn Schulzes“ Gedanken im Jahr 1917 nachgeht – das ist engagierte Kulturgeschichte, gesehen durch ein kritisches Temperament, das Herr Jedermann alias Schulze leider nicht hatte. – Es folgt auf 25 Seiten Heinrich Bölls Auseinandersetzung mit drei Exzellenzen, in der Autobiographisches und Zeitkritisches satirisch miteinander verwoben sind (Vorabdruck in ZEIT Nr. 49/1966).

Und wenn schon einzelne Beiträge besonders hervorgehoben werden, so muß auch Jakov Linds Bericht (im Band 1927) genannt werden, der bittere Bericht eines „untergetaucht“ Gewesenen, der uns in Erinnerung ruft, was nicht vergessen werden darf.

Das Beste, das wir an der Geschichte haben, sei der Enthusiasmus, der sie errege – das können wir wohl heute nicht mehr mit Goethe meinen. Hier ist kein Grund zum Enthusiasmus. Das Beste scheint mir zu sein, daß sie nachdenklich, sehr nachdenklich macht. Und deshalb sollte man diese Bücher vielen Menschen schenken.

A. B.