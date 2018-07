Von Wolfgang Frickhöffer

In Nr. 12 der ZEIT veröffentlichten wir einen Aufsatz von Ludwig Erhard („Sorgen um die Zukunft“), in dem sich der frühere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler mit der „Neuen Wirtschaftspolitik“ Karl Schillers auseinandersetzte. Nach einer kritischen Stellungnahme des Darmstädter Nationalökonomen Gerhard Kade (ZEIT Nr. 16, „Wem das Rechnen fremd ist“) und einem Artikel von Herbert Ehrenborg (ZEIT Nr. 19, „Aufschwung nach Maß – aber bald“) setzen wir die Reihe unserer Diskussionsbeiträge zu aktuellen Fragen der Wirtschaftspolitik heute mit einem Aufsatz von Wolfgang Frickhöffer fort. Frickhöffer ist Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, der sich Erhard in der Zeit seiner Ministertätigkeit eng verbunden fühlte und der er wohl auch heute noch nahesteht.

In die ordnungspolitische Unsicherheit, die die politischen Ereignisse mit sich gebracht haben, stößt Professor Gerhard Kade in der ZEIT Nr. 16 mit seinem Aufsatz „Wem das Rechnen fremd ist...“. Was immer man zu Ludwig Erhards Aufsatz „Sorgen um die Zukunft“ in Nr. 12 der ZEIT sagen mag, eine überzeugende Gegenposition ist Kades Aufsatz nun wirklich nicht. Als Antwort auf Erhards Thesen sind Kades Ausführungen auch deshalb nicht sehr eindrucksvoll, weil doch gerade in den letzten Wochen die rechenhafte Mechanistik sich nicht als konjunkturanregend erwiesen hat. Wer wollte die erhebliche Bedeutung des Psychologischen, von Vertrauen und optimistischen Erwartungen für einen Aufschwung unterschätzen?

Ludwig Erhard hatte eine außerordentliche Begabung und ein außerordentliches Verdienst – von dem auch der Freiheitsspielraum und der Wohlstand der Erhard-Kritiker zehren – in der Weckung spontaner Impulse. Sein Naturell war weniger auf die Detailarbeit der Schaffung aller nötigen institutionellen Vorkehrungen für eine moderne Marktwirtschaft angelegt; jeder hat seine Stärken an unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich bekenne durchaus, daß auch nach meiner Meinung, als die zehnjährige Überhitzung begann, die Maßhalteappelle noch stärker von konkreten Maßnahmen der Konjunktursteuerung hätten begleitet sein und damit zu einem guten Teil entbehrlich gemacht werden können.

Der jetzige Wirtschaftsminister hat zweifellos eine stärkere, vielleicht zu starke Begabung für die institutionellen Vorkehrungen; ich halte mit ihm die Variation von Abschreibungen, Steuern und Wechselkursen zur Konjunktursteuerung für richtig und nötig, aber ich bin nicht ganz ohne Sorge, daß bei ihm dafür das Spontane zu kurz kommen könnte. Zur Sprache der neuen Wirtschaftspolitik und auch zur Sprache Kades hätte ich meinerseits Kritisches zu sagen, aber ich halte ein leicht boshaftes Schwelgen in linguistischen Deutungsversuchen, wie es Professor Kade Ludwig Erhard gegenüber für richtig hält, für keinen sehr ergiebigen Beitrag zur dringend nötigen wirtschaftspolitischen Diskussion. Halten wir uns lieber an das Konkrete.

Schiller hat zweifellos den Wert der Psychologie erkannt, wenn er sie auch vielleicht nicht genug anwendet und auch nicht gegen Fehlgriffe geschützt ist. Ein solcher Fehlgriff war zum Beispiel die Veröffentlichung des ihm erstatteten Sondergutachtens, wodurch bereits bekannte Ziffern entmutigend dramatisiert wurden. Ebenso lassen unbegründete Angriffe auf den Bundesbankpräsidenten und einseitige Auslegung von Unternehmeräußerungen die Regierungsposition als schwach erscheinen, mindern das Vertrauen in die Politik und hemmen den Aufschwung.

Aber davon abgesehen: Haben Schillers Gespräche mit den Gruppenvertretern in der „konzertierten Aktion“, seine Aufforderungen an Unternehmer, nun endlich mehr zu investieren, oder die Aufforderung, bei den preispolitischen Entscheidungen die „Orientierungsdaten“ zu berücksichtigen, nicht auch den Charakter psychologischer Appelle? Aber sogar das Erfordernis einer „übergeordneten Zusammenschau“ oder „umgreifenden Schau“ abzulehnen, würde Wirtschaftspolitik auf quantitatives Manipulieren verengen, damit jedoch höchst unzureichend und wirkungsarm machen. Das wäre mindestens ebenso falsch wie eine Überschätzung der psychologischen Elemente.