Landgasthaus „Ochsen“ an der Bundesstraße 3 bei Eimeidingen (Baden): Der Name hält, was er verspricht. Wer badische Landgasthäuser kennt, dem braucht man nichts mehr zu erklären. Wer sie noch nicht kennt, der sollte sie ausprobieren. Es gibt hausgemachte Bauernwurst, Selbstgeschlachtetes ... Auf jeden Fall gibt es immer die Spezialität des Kochs: Rumpsteak mit Meerrettich. Die Zimmer sind einfach, der Service ländlich gut.

Die Preise: Einzelzimmer neun Mark, mit Dusche elf und mit Bad 14 Mark. Doppelzimmer 20 beziehungsweise 25 Mark. Hotel-Bedienung: 15 Prozent; Restaurant-Bedienung: zehn Prozent.

Der Umweg: Von der Autobahn Frankfurt–Karlsruhe–Basel; kurz vor Basel: Abfahrt Lörrach – nach 1,8 Kilometer an der Gabelung links ab (rechts geht es nach Lörrach) – nach 800 Metern rechts das Landgasthaus „Ochsen“. Parkplatz.

„Zur Post“, Zusmarshausen im Kreis Augsburg: Die Speisekarte enthält 50 Gerichte (Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichte, Desserts). Die Preise liegen zwischen 2,50 bis 6,– Mark pro Hauptgericht. Der Chef kocht selber (Spezialität: Filet-Steak), und die Familie versorgt Gaststube (vorn), Restaurant (hinten) und Hotel. Darum funktioniert auch alles reibungslos in diesem Dorfhötel. Natürlich ist die „Post“ kein Grand-Hotel. Das sieht man schon an den Preisen. Aber wer ländliche Gastlichkeit, gute ländliche Speisen und die Ruhe schätzt, ist hier gut aufgehoben.

Die Preise: Einzelzimmer sieben bis acht Mark, mit Dusche zehn, mit Bad zwölf Mark; Doppelzimmer 14 bis 16 Mark, mit Dusche 20 und mit Bad 24 Mark. Frühstück: 2,50 Mark. Bedienung in Hotel und Gasthaus: zehn Prozent.

Der Umweg: Von der Autobahn Karlsruhe–Stuttgart–München, 74 Kilometer vor München; Abfahrt Zusmarshausen, nach rechts in Richtung Zusmarshausen, nach 1,6 Kilometer liegt die „Post“ am Weg. Parkplatz im Hof.