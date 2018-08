Massenkarambolage durch Kettenreaktion auf der Autobahn, wie gehabt: Der erste Wagen steht, der nächste auch gerade noch, aber der dritte kracht mit solcher Wucht auf, daß er den zweiten ins Heck des ersten stößt. Wer zahlt?

Jeweils der Hintermann, einerlei ob aufgefahren oder aufgeschoben. So lautet der Grundsatz der Versicherung. Denn die Mühlen der Schadensregelung drehen sich noch bedächtiger, wenn der wahre Schuldige sich hinter mutmaßlichen Übeltätern verbirgt. Und die Versicherungen haben ein Teilungsabkommen. Das heißt: Sie rechnen hinterher miteinander ab.

Gut zu wissen, weil’s ja doch das Verfahren vereinfacht und beschleunigt? Gewiß. Doch die Vereinfachung hat einen Haken. Die Versicherung des Fahrers im zweiten Auto zahlt zwar den Schaden am ersten (hinten) und die des dritten den Schaden am zweiten (vorn und hinten). Aber der Unschuldige in der Mitte verliert seinen Bonus, wenn er mit der Regelung einverstanden ist. Von einer Verrechnung des Rabatts zwischen den Versicherungen ist keine Rede.

Wer zahlt also? Die Versicherung des vielleicht unschuldigen Hintermanns oder die Versicherung des Fahrers mit der aufschiebenden Wucht? Die Beteiligten können sich’s aussuchen. Wenn sie’s wissen. bo-