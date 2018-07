Inhalt Seite 1 — Deine Freunde, deine Helfer und du Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Siebeck

Wir lesen: Die Kinder spielen Demonstration. Liese trägt ein Transparent. Hans, Klaus und Peter sind Polizisten. Sie haben Gummiknüppel aus Lakritz und Wasserpistolen. Liese marschiert aus der Küche in das Wohnzimmer. Hans, Klaus und Peter warten hinter dem Sofa. Jetzt stürmen sie hervor. Hans tritt mit dem Stiefel, Klaus schlägt mit dem Knüppel, und Peter schießt. Bäng-bäng-bäng macht die Pistole, zock saust der Knüppel, und kräsch machen die Knöchlein. „Nicht so laut, Kinder!“ ruft die Mutter aus der Küche. Hans, Klaus und Peter zerstreuen die Demonstrantin. Jetzt herrschen wieder Ruhe und Ordnung in der Wohnung.

Wir schreiben: FUSSTRITT UNTERLEIB BLUTERGUSS GUMMIKNÜPPEL GEHIRNERSCHÜTTERUNG KIEFERBRUCH NASENBEIN PLATZWUNDE PRELLUNGEN RIPPENBRUCH

Ergänze die unvollständigen Wörter: Heute haben wir Staatsbes . Ein Kaiser besucht unsere Op – –. Pünktlich treffen die Poliz ein. Einhundert, zweihundert, fünfhu . Tausend Poli warten mit den Kindern auf den Kai Sie tragen grüne Unif und schwa Koppel. Die Knöpfe blitzen in der Son . Da kommt der Kaiser. Hans hat für ihn einen Pudd gekocht, Klaus bietet ihm Torna an und Peter faule Ei . Die Kinder winken mit ihren Fähnch . Auch die Polizisten winken. In ihren Händen halten sie Gummistäbe zur Begrüß . Jetzt spielen sie Räuber und Genda . Ein Polizist tippt Hans auf die Schult . „Du bist es!“, ruft er. Klaus versteckt sich unter einem Stiefelabs ‚ Peter läuft einer fliegenden Pistolenkug nach. Er fängt sie und hat gewonnen.

Wir rechnen: Wenn 4 Polizisten genügen, um eine 17jährige Schülerin zusammenzuschlagen, und 8 Polizisten einen 23jährigen Studenten niederknüppeln können, wie viele Polizisten brauchst du, um einen 70jährigen Rentner fertigzumachen?

Wenn 1 Regierender Bürgermeister 1 tödlichen Pistolenschuß rechtfertigt, wie viele Kopfschüsse wird dann ein Innenminister gutheißen, und wie viele demonstrierende Studenten müssen erschossen werden, damit 4 Millionen „Bild“-Leser sagen: „Recht geschieht den Halbstarken!“?

Wir singen: