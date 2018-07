Im Anschluß an bestimmte Vorkommnisse fragte neulich in einer Berliner Schule der Lehrer in der Gegenwartskunde: „Hans-Dieter, nehmen wir an, dir nähert sich auf der Straße ein Mann in bedrohlicher Haltung, der dich anscheinend verprügeln will. Was machst du?“

„Ich nehme Reißaus.“

„Du rufst keinen Polizisten?“

„Vor dem reiße ich ja gerade aus.“

*

„Günther – was fühlst du beim Anblick eines Ordnungshüters?“

„Angst, Herr Lehrer!“