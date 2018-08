Inhalt Seite 1 — Arabisches Flüchtlingselend Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach dem militärischen Sieg über die arabischen Feinde haben die Israelis ein Gebiet zu verwalten, das dreimal so groß ist wie ihr eigenes Land. Der 2,5-Millionen-Staat der Juden, der bis Kriegsbeginn nur 300 000 arabische Einwohner beherbergte, muß jetzt zusätzlich für 1,5 Millionen Araber aufkommen.

Bislang sollen 210 000 Araber aus den besetzten Gebieten geflohen sein. Nach groben Schätzungen gingen

150 000 nach Jordanien

56 000 nach Syrien und

4 000 in den südlichen Libanon

Damit stehen die arabischen Länder zum zweiten Male nach 1945 einem Flüchtlingsproblem gegenüber. Nach dem Sieg der Israelis im ersten Palästina-Krieg 1948/49 hatten 750 000 Araber ihre Heimat verlassen, die sich in den vergangenen 18 Jahren durch Geburtenzuwachs auf etwa 1 300 000 Menschen vermehrten. Von ihnen lebten bis zu Beginn des letzten Krieges Anfang Juni etwa

707 000 in Jordanien

307 000 im Gaza-Streifen

164 000 im Libanon und

140 000 in Syrien.

Durch seinen Blitzsieg wurde Israel zum Haupterben des Elends. Bei Ende des Krieges hielt es Gebiete besetzt, in denen fast 900 000 der Palästina-Flüchtlinge ein kümmerliches Dasein fristen (140 000 in Syrisch-Galiläa, 307 000 im Gazastreifen, 430 000 in Westjordanien).

Zwar erklärte Israels Verteidigungsminister Mosche Dayan: „Die Flüchtlinge sind nicht unser Problem.“ Doch hat Tel Aviv inzwischen mit den Vereinten Nationen vereinbart, für die Flüchtlinge zu sorgen, soweit sie die besetzten Gebiete noch nicht verlassen haben.