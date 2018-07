Von Helmut Schlembach

Die Vermögensanlage in Wertpapieren ist in Deutschland trotz vielfältiger eifriger Bemühungen in breiten Kreisen keineswegs schon eine normale und vertraute Sparform. Im besonderen Maße gilt dies für die Aktienanlage. In den Augen der Normalbürger gilt sie als spekulativ verdächtig, verdienen können daran nur die „Großen“. Soweit eigene Erfahrungen diese Meinung begründen, stammen sie überwiegend aus den unglücklichen „Volksaktien“-Emissionen. Aber auch in der Schicht der traditionellen Aktienanleger hat sich von 1960 bis heute eine große Verdrossenheit bei der rückblickenden Betrachtung der Wertentwicklung des in Aktien angelegten Geldes gehalten.

Der Blick zurück stimmt in der Tat traurig. Der Anleger, der zum Durchschnittskurs des Jahres 1960 Aktien kaufte, verlor 30 bis 40 Prozent seines Vermögens, und auch die im Vergleich zu anderen Sparformen minimale Barrendite von 3,5 bis 4,5 Prozent pro Jahr macht den Verlust nicht erträglicher. Die etwas flaue Ausrede der Anlageberater (und auch der offiziellen Propagandisten der Volksaktie), daß die Aktie ihren Wert als „langfristige“ Kapitalanlage habe, führt bei der Betrachtung der zurückliegenden sieben mageren Börsenjahre zu der eindeutigen Feststellung: Die beste Aktienanlage war die, die man nicht hatte.

Historisch gesehen hat die Baisse von 1960 bis 1966, die nur durch eine kurze Erholung 1963 unterbrochen wurde, eine gewisse Einmaligkeit. Es war, soweit sich das zurückverfolgen läßt, die am längsten anhaltende Abwärtsbewegung der Kurse. Aus Untersuchungen über die Kursentwicklung von 1918 bis 1966 geht hervor, daß zwar zu den extremen Krisenzeiten, wie 1918 bis 1922 oder 1927 bis 1932, die Kursverluste weitaus stärker waren als nach 1960, daß sich aber die Börse immer relativ bald wieder fing. Vor allem aber war in den Kursstürzen der zwanziger und dreißiger Jahre eine für jedermann offen erkennbare Logik durch die jeweiligen Wirtschaftskrisen gegeben. Demgegenüber verlief die wirtschaftliche Entwicklung nach 1960, wenn auch nicht mehr mit den hohen Zuwachsraten der fünfziger Jahre, in Produktion und Umsatz weiterhin expansiv, und der allgemeine Wohlstand verbesserte sich in dieser Zeit beträchtlich.

War also demnach der Kursverfall von 1960 bis 1966 ökonomisch unlogisch und unbegründet (dies wurde beispielsweise nach den scharfen Kursrückgängen in 1962 von Vertretern der Bundesregierung und der Bundesbank behauptet)? Dazu muß man vom heutigen Standpunkt in der nachträglichen Betrachtung ein klares Nein sagen. Läßt man die Frage beiseite, ob in einer Vorausschau möglichst frühzeitig die verschiedenen ungünstig wirkenden. Faktoren der Jahre 1960 bis 1966 zu erkennen waren, so ist eine Reihe von Faktoren zu vermerken, die mehr oder weniger direkt für die Abwärtsentwicklung der Kurse verantwortlich zu machen sind. Dabei interessiert in diesem Zusammenhang primär der Aspekt, ob und welche Indikatoren eine günstigere Entwicklung in der Zukunft versprechen.

Auf einen einfachen Nenner gebracht, ist der Wert einer Aktie der kapitalisierte Gegenwartswert der künftigen Gewinne und der erwarteten Dividendenausschüttungen, die natürlich ihrerseits ebenfalls von der künftigen Gewinnentwicklung abhängen. Der von der Unternehmung erwirtschaftete Gewinn und vor allem die Gewinnaussichten nehmen also wesentlich Einfluß auf die längerfristige Kursbildung. Das zweite Moment für die Kursbildung ist der Kapitalisierungszinsfuß oder sein reziproker Wert, der Gewinnmultiplikator.

Der in der Anlageberatung benutzte Ausdruck Kurs/Gewinn-Verhältnis (Price/Earnings-Ratio) steht synonym für Gewinnmultiplikator und drückt aus, mit dem Wievielfachen der Gewinn je Aktie im Börsenkurs bewertet wird. Wenn diese Bewertungsregel stimmt – und es gibt vermutlich keine, die den Wert von Unternehmensanteilen und Aktien besser zu erklären vermag –, so haben also Gewinnentwicklung und -erwartung einerseits und die Wahl eines „angemessenen“ Gewinnmultiplikators andererseits den entscheidenden Einfluß auf die Kurschancen der Aktie. Hinzuzufügen wäre zum Verständnis des Folgenden lediglich, daß die Bestimmung eines „angemessenen Gewinnmultiplikators“ wesentlich beeinflußt ist vom allgemeinen Kapitalzinsniveau und den erzielbaren Renditen bei alternativen Anlagemöglichkeiten.