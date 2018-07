Bonns schlimmer Brauch, Haushaltssanierung nicht zuletzt dadurch vorzutäuschen, daß der Bund den Rentenversicherungsträgern statt Bargeld nur beschränkt handelbare Schuldbuchforderungen gibt, hat sich rascher als erwartet ad absurdum geführt. Denn die Versicherungsträger, die Ende 1966 für 4,3 Milliarden Mark Papiere des Bundes im Portefeuille hatten, müssen ihre Wertpapierbestände jetzt zu Geld machen. Dadurch kommen in einem absolut unerwünschten Zeitpunkt öffentliche Anleihen auf den Markt und guter Rat ist im genauen Wortsinn „teuer“.

Bundesbankpräsident Blessing hat Minister Strauß gebeten, ihn zur Kurspflege zu ermächtigen, damit die Politik der Zinssenkung nicht gestört wird. Diese Kurspflege kostet das Geld des Bundes, der dazu nach Blessings Vorstellungen – gewiß nicht ohne Regungen resignierender Ironie vorgetragen – unverzinsliche Schatzanweisungen ausgeben soll. Zunächst 200 bis 300 Millionen Mark, im ganzen aber wohl eine Milliarde.

Damit schließt sich der Kreis des finanzpolitischen Unfugs. Rechnet man alle Kosten zusammen, so dürfte die Augenwischerei mit den Schuldbuchforderungen den Bund per Saldo weit über zehn Proeznt der Schuldsumme kosten. Das ganze Verfahren grenzt an Wechselreiterei, oder, um es literarisch auszudrücken: „Zwar ist es Wahnsinn, doch er hat Methode.“ h. f.