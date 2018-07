Inhalt Seite 1 — Demontage einer Idealfigur Seite 2 Auf einer Seite lesen

FAUST I

Von Johann Wolfgang von Goethe

Kölner Schauspielhaus

Goethes „Faust“ anders zu interpretieren, als es im 19. Jahrhundert üblich war, bemühen sich deutsche Dramaturgen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der jüngste Versuch in Köln erinnerte an den ersten, der im Jahre 1949 bei den Ruhrfestspielen zu sehen war. Damals stützte sich der Regisseur Karl Pempelfort auf Reinhold Schneiders Kritik an einer deutschen Idealfigur. Jetzt kommentiert der Kölner Dramaturg Egon Kochanowski die Neuinszenierung von Max Fritzsche: „Nichts rechtfertigt länger die Tradition gewordene Unterstellung, Goethe habe die Figur Faust als das Vorbild gemeint, als das sie der Bürger für sich okkupiert hat. Faust ist nicht Individuum, sondern Summe des neuzeitlichen Menschen.“

Auf der Bühne beginnt solche „Vergegenwärtigung der Tragödie“ mit der Besetzung.

In Köln ist Siegfried Wischnewski der Faust; er geht an die Rolle mit einem Gesicht heran, als habe er sich vorher den Magen verdorben. Der Ekel als Ausdruck mag zu den Studierstuben-Szenen passen, Wischnewski bleibt aber seinem Typus auch in den Gretchen-Szenen treu: Anstatt „sinnlich-übersinnlicher Freier“ ist er eher ein skeptischer Experimentator im Gefolge Mephistos.