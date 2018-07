Einige wußten schon vor der Premiere zu vermelden, daß „Don Giovanni“, der mit Spannung erwartete Höhepunkt der diesjährigen Wiener Festwochen, ein Skandal sei – was andere hinterher, als es dann wirklich einer geworden war, zu der Behauptung brachte, es sei alles eine abgekartete Sache gewesen, eine Behauptung, auf deren Hintergrund sich dann die eigene negative Kritik um so wirkungsvoller ausnahm. In Wien, das ist immer noch und immer wieder so, findet das Theater auf beiden Seiten der Rampe mit gleicher Intensität statt.

Ob abgekartet oder nicht: Die Mißfallenskundgebungen, mit denen das reaktionsfreudige Stehparterre (das, mancher Künstler mag den Architekten darob schon verflucht haben, in der Wiener Staatsoper weit in den Zuschauerraum hineinreicht) den Regisseur (Otto Schenk) und den Bühnenbildner (Luciano Damiani) üppig bedachte, war durchaus nicht als Meinungsterror einer Minorität abzutun. Das Gros der Besucher war, mit oder ohne Buhrufe, enttäuscht und böse.

Es hätte, und deshalb sind die Unmutsäußerungen der Enttäuschten so unverständlich nicht, eine der Inszenierungen werden können, die die Operngeschichte um ein Datum bereichern. Mit Cesare Siepi stand der Don Giovanni par excellence zur Verfügung. Spielt er diese Rolle eigentlich noch? Der Beschreibung der Registerarie hält er mühelos stand – „und in Spanien 1003“, wieso eigentlich nicht? Gundula Janowitz als Donna Anna, Sena Jurinac als Donna Elvira, Graziella Sciutti als Zerlina sowie auch Peter Schreier als Don Ottavio, das waren, neben Josef Krips am Pult, die anderen Garanten für einen denkwürdigen „Don Giovanni“, zu dem es deshalb nicht kam, weil Otto Schenk und Luciano Damiani beschlossen hatten, das graueste Bühnenbild, die steifsten Arrangements und die unvorteilhaftesten Kostüme zu liefern, die es je gab.

Das sollte ein völlig neuer „Don Giovanni“ sein, aber auf halbem Wege blieb er stecken: ein Anlauf, der nicht überzeugte und jeglicher Konsequenz in der Durchführung entbehrte. Wenn man einerseits dem „Don Giovanni“ schon sein traditionelles weißes Champagnerarien-Kostüm nicht mehr läßt, kann man dann andererseits beim vorletzten Bild einen possierlichen Nußknacker als Komtur in die Szene schieben, der dem Verfluchten eine dürre Gipshand entgegenstreckt? Wenn einerseits Don Ottavio einen flotten, aber sonst unüblichen Revolver zieht, um Don Giovanni in Schach zu halten, kann man dann dessen Höllenfahrt im Finale vor einem rot angeleuchteten, in müdem Bühnenwind flatternden Bettlaken stattfinden lassen? Der neue „Don Giovanni“, er hat nicht sollen sein. Petra Kipphoff