Maler, Dekorateure, Graphiker und Bühnenbildner werden ihr intuitives Farbempfinden mit mathematischen Methoden ergänzen können, wenn sie die Arbeiten des japanischen Physikers H. Takasaki im „Journal of the Optical Society of America“ lesen. Takasaki fand Formeln zur exakten Berechnung der Farbinduktion – das ist die scheinbare Veränderung eines Farbtones durch die Farbe des Hintergrundes. Künstler kennen diesen Zusammenhang längst. Sie berücksichtigen ihn auf Grund ihrer Erfahrung. Sie wissen zum Beispiel, daß ein roter Hintergrund die Farbe eines davor stehenden Gegenstandes grüner erscheinen läßt.

Seit zwei Jahren schon beschäftigt sich Takasaki mit der quantitativen Bestimmung der Farbinduktion. Seine Experimente, so glaubt er, werden es später einmal ermöglichen, alle Farben zu berechnen, die eine Dekorationsidee verwirklichen würden. Er will eine mathematische Theorie schaffen, nach der ein Künstler seine einzelnen Farbwerte ebenso kalkulieren kann wie ein Architekt die Starke jedes Bauteiles einer Konstruktion. Solche Berechnungen dürften nicht ganz einfach sein, denn Farbinduktion ist nicht nur bei gleichzeitiger, sondern auch bei sukzessiver Farbwahrnehmung im Spiel. Wenn der Blick über ein Bild hin- und herschweift, dann beeinflussen sich letzten Endes alle Farben gegenseitig.

Takasaki bot in seinen Experimenten den Versuchspersonen eine Farbscheibe auf einem Hintergrund. Daneben lag ein zweiter, anders getönter Hintergrund, für den der Beobachter eine weitere Farbscheibe so auszuwählen hatte, daß beide Scheiben gleich gefärbt erschienen.

Induktions-Experimente mit Grauwerten brachten erstaunliche Ergebnisse. Ein mittleres Grau erscheint fast weiß oder fast schwarz, je nach dem Hintergrund. Die Grauwerte lassen sich in 9 Stufen, sogenannte Munsell-Werte, einteilen: das tiefste Schwarz erhält den Munsell-Wert 1, das hellste Weiß den Wert 9. Eine mittelgraue Farbscheibe (Wert 5) erschien vor einem schwarzen Hintergrund um zwei bis vier Munsell-Werte heller als vor einem weißen.

Ähnliche Induktionserscheinungen förderten Versuchsserien mit Farbreihen gleicher Helligkeit zutage. Takasaki gelang es, die Farb- und Helligkeitsinduktion in einem mathematischen Ausdruck einzufangen. Diese Formel berücksichtigt gleichzeitig den „Verschärfungseffekt“, der die Unterschiede zweier Farben vergrößert, wenn ihr gemeinsamer Hintergrund ähnlich getönt ist. Die Kenntnis des Verschärfungseffektes ist wichtig, wenn eine Farbenskala vor einem bestimmten Hintergrund in gleichmäßiger Abstufung erscheinen soll. Das gelingt nur, wenn die Farben, die dem Hintergrund am ähnlichsten sind, in ihren Farbtönen oder Helligkeitswerten enger beieinanderliegen als die anderen. Peter Roese