Bereits nach einer Woche antwortete DDR-Ministerpräsident Willi Stoph auf den Brief Bundeskanzler Kiesingers – allerdings zunächst nur im „Neuen Deutschland“. In einem Interview mit dem SED-Zentralorgan lehnte er den Vorschlag ab, Beauftragte beider Regierungen sollten „ohne politische Vorbedingungen“ über eine Verbesserung der menschlichen Beziehungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands verhandeln. Stoph meinte, normale menschliche Beziehungen setzten „normale“ staatliche Beziehungen voraus.

Der Ministerpräsident sagte, die DDR-Regierung werde sich nach den Volkskammerwahlen am 2. Juli mit Kiesingers Brief befassen. Schon jetzt deutete Stoph die Marschrichtung an: „Wir werden weiterhin eine Vereinbarung über die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten als ersten und wichtigsten Schritt anstreben.“

Mit scharfen Worten kritisierte der DDR-Ministerpräsident die Rede des Bundeskanzlers zum „Tag der deutschen Einheit“ am 17. Juni, in der Kiesinger das Recht der Bundesregierung unterstrichen hatte, solange auch für die Menschen im anderen Teil Deutschlands zu sprechen, bis dort freie und geheime Wahlen stattgefunden hätten. Stoph nannte diese Ausführungen eine „freche und unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR.“

Den Bonner Gewaltverzicht kommentierte Stoph mit den Worten, wenn es der Bundesregierung damit ernst sei, solle sie die „Alleinvertretungsanmaßung“ aufgeben und von den Pariser Verträgen zurücktreten.