Noch immer steht nicht fest, ob die Große Koalition die Finanzkrise meistert; wir warten auf Entscheidungen.

Franz Josef Strauß hat der Börse einen Schock versetzt – aber er verdient ein Lob dafür, daß er es getan hat. Die Feststellung des Finanzministers, der Bund werde im nächsten Jahr Kredite in Höhe von 5 Milliarden aufnehmen müssen und selbst dann noch 9 Milliarden Mark zu wenig in der Kasse haben, hat eine Baisse ausgelöst: Aus dem In- und Ausland kamen Verkaufsaufträge für deutsche Aktien. Besonders die Ankündigung von Strauß, daß zur Deckung des Defizits auch gewisse Steuererhöhungen unvermeidlich seien, hat die Wirtschaft verstimmt – was verständlich ist, nachdem Minister Schiller seit Monaten versichert, daß 1968 wieder die Zeit des „großen Verdienens“ beginnen werde.

Wichtiger als solche Mißstimmung aber ist, daß endlich ein Anfang mit der mittelfristigen Finanzplanung gemacht wird. Strauß hat gut daran getan, nichts zu beschönigen: Wir wissen nun, daß bis 1971 jedes Jahr 10 bis 14 Milliarden Mark in der Bundeskasse fehlen und daß dieses voraussehbare Etatdefizit durch drastische Ausgabenkürzungen, mäßige Steuererhöhungen und weitere Verschuldung gedeckt werden soll. Die Regierung Erhard ist bei dem Versuch zerbrochen, das Ausmaß der Finanzmisere zu verschleiern – die Regierung der Großen Koalition wird es nun nicht mehr wagen können, sich um Entscheidungen herumzudrücken, nachdem der Finanzminister die Zahlen auf den Tisch gelegt hat.

Freilich müssen die Entscheidungen bald fallen, wenn die Regierung Vertrauen erwerben will: Lange haben die fünf Mitglieder des Kabinettsausschusses für die Finanzplanung (Kiesinger, Strauß, Schiller, Schmücker und Carlo Schmid) gezögert, ihre Aufgabe anzupacken – und bisher kann man auch allenfalls verschwommene Umrisse der künftigen Finanzpolitik erkennen. Schließlich kann jeder Buchhalter ausrechnen, wie groß das voraussichtliche Defizit sein wird, und jeder Ministerialrat kann Vorschläge für Einsparungen und Steuererhöhungen machen. Was von Strauß und seinen Kollegen erwartet wird, sind politische Entscheidungen.

Was etwa soll die Ankündigung bedeuten, daß im Verteidigungsetat größere Einsparungen geplant sind. Jeder Minister weiß, daß dies ohne Reduzierung der Mannschaftsstärke der Bundeswehr gar nicht möglich ist – es sei denn, man würde die Beschaffung von Ausrüstungen im eigenen Land noch weiter einschränken und damit den technischen Fortschritt blockieren, den Strauß fördern will.

Wer von Kiesinger und Strauß erwartet, daß sie nicht einfach den Etat notdürftig ausgleichen, sondern die gesamte Ausgabenpolitik des Staates nach politischen Prioritäten neu ordnen, wird ihnen auch zubilligen müssen, daß es dabei keine Tabus geben darf. In keinem Bereich dürfen Einsparungen von vornherein ausgeschlossen werden: weder im Verteidigungs- noch im Agraretat, weder bei der allgemeinen Verwaltung noch im Sozialetat. Und schließlich kann die Frage auch nicht lauten „Höhere Steuern – ja oder nein?“, sondern nur „Höhere Steuern – wozu?“ Wenn der Finanzminister Ausgabenkürzungen in Milliardenhöhe durchsetzen kann und dann noch politisch und ökonomisch notwendige Staatsausgaben zu finanzieren sind, können auch Steuererhöhungen gerechtfertigt sein. Freilich kann man darüber erst sprechen, wenn die Regierung endlich einen präzisen Vorschlag für die Finanzplanung bis 1971 vorgelegt hat.

Diether Stolze