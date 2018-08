Inhalt Seite 1 — Kieler Spektakel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was sollte, fragt Joachim Klaiber, Generalintendant der Bühnen der Landeshauptstadt Kiel, mit dem Spielplan werden, wenn wildes Operntheater grundsätzlich zu einem Museum machen? Was aus einem Publikum, das nicht mit mehr oder minder gelindem Zwang auch daran gewöhnt wurde, neue Musik zumindest einmal zur Kenntnis zu nehmen? Und was schließlich aus den Komponisten, die noch nicht an den großen Theatern aufgeführt werden?

Klaiber zog die Konsequenzen. Mit dreieinhalb Millionen Mark städtischer Subventionen zog, er in seinem, wie er es nennt, „mittleren Stadttheater“ einen Spielplan auf, der bei neun Neuinszenierungen ein Drittel zeitgenössische Werke enthält. „Wir möchten uns nicht mal so etwas leisten und dann kalte Füße bekommen, sondern wir versuchen die Kontinuität zu zeigen.“

Und seit 1964 läßt Klaiber jedes Jahr eine Opernuraufführung spielen, 1964 „Faust III“ von dem Dänen Niels Viggo Bentzon, ein vielbeachtetes Werk, Goethe in die Welt von Kafka und Joyce übertragen, 1965 dann Aribert Reimanns „Traumspiel“ nach Strindberg, am letzten Sonntag Renato de Grandis’ „Es lebe der König“; für die kommende Spielzeit schreibt der Bochumer Diether Schönbach ein Werk für „musikalisches Theater“, Arbeitstitel: „Die sieben Stationen vom Stern“, für 1968/69 soll der Koreaner Lang Yun eine neue Oper liefern.

Jetzt also Renato de Grandis. Er ist ein Venezianer, der in Darmstadt wohnt, vierzig Jahre alt, Schüler von Francesco Malipiero. „Es lebe der König“ist seine sechste Oper; „Der Blinde van Hyuga“, eine lyrische Oper, wurde 1964 in Köln beim WDR konzertant uraufgeführt, „Bilora“, ein dramatisches Werk, ist noch nicht ganz fertig; den Rest seines Musiktheaters will der Komponist nicht mehr wahrhaben. Ein bißchen Orchestermusik war in Dortmund, Frankfurt und München, in Darmstadt bei den Ferienkursen. Italien kümmerte sich etwas mehr um ihn.

„Es lebe der König“: eine Opernfarce. Also keine Oper? Ein Spaß für jeden, sagt der Komponist, eine Unterhaltung auf hohem Niveau. Auf wie hohem?

„Das Libretto entwickelt kein eigentliches Thema, sondern nimmt das Sujet zum Anlaß, um außergewöhnliche, stets komische Situationen zu schaffen Das Sujet: plumper Betrug. Cervantes stand Pate mit dem „Wundertheater“ – und Andersen; statt dem Kaiser werden nun dem König neue Kleider aus einem „Gespinst“ angedreht, das nur die Klugen, nur diejenigen sehen können, die auch wirklich in ihrem Amt etwas taugen. Zu „außergewöhnlichen, stets komischen“ Situationen also kein Mangel an Gelegenheiten.

Eine von ihnen, gleich die erste: Der Inspizient kommt auf die Bühne, schlägt auf ein Becken, ein Inferno bricht los; Skatbrüder und beatende Nonnen, betrunkene Huren und duellierende Studenten, Harlekine und Pennbrüder schreien, durch Lautsprecher verstärkt, wild durcheinander nach Bier, im Orchestergraben herrscht Improvisation, bis der Inspizient mit einem neuen Beckenschlag Ruhe erzwingt.