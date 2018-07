Inhalt Seite 1 — Kühle Hand auf heißer Stirn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen

Schwester Karin hat einen Bruder bekommen. Vielleicht wird er K. A. heißen. Aber das steht noch nicht fest. Seine Eltern und Paten – an ihrer Spitze der Bremer Gesundheitssenator Carl Weßling – präsentieren seit dieser Woche, noch etwas erschöpft von strapaziösen Monaten der Erwartung, ein Kind, an dessen große Zukunft sie fest glauben. Beflügelt vom ungewöhnlichen Erfolg der Krankenschwesternwerbung mit Karin, setzte die Gesundheitsbehörde jetzt eine Aktion für männliche Krankenpfleger in Szene, die die Karin-Werbung an Kühnheit noch übertrifft. Der Pfleger von morgen – so lautet der Vorschlag – soll Klinik-Assistent (K. A.) heißen. Für ihn wären, sagen die Initiatoren, 50 000 krisenfeste Arbeitsplätze in der Bundesrepublik vorhanden und neu zu schaffen, „vorausgesetzt, unsere Gedanken werden richtig verstanden und aufgegriffen“.

Die Werbung für Schwestern von 1965, mit Photomodell Maria Brockerhoff, genannt Schwester Karin, mit Modenschau, Anzeigen, Broschüren, dieser Bremer Versuch, das düstere Image des Schwesternberufes ins angemessen Freundliche zu verwandeln, hat nicht nur seinen Niederschlag in 37 Millionen Zeitungsexemplaren von Bremen bis Mexiko, in einem Dutzend Fernsehsendungen und in von 40 000 Schwestern besuchten Veranstaltungen gefunden – es stellte sich auch der so dringend gesuchte Pflegerinnennachwuchs ein. In Bremen merkt man weniger als anderswo den Mangel an 30 000 Pflegekräften in der Bundesrepublik. Die Heimat von Schwester Karin gilt als eine Art Schwesternparadies.

Aber auch an der Weser sind, wie überall, Krankenschwestern zugleich begehrte Ehefrauen und legen das Häubchen nach durchschnittlich sechs Berufsjahren ab. Gegen die Tatsache, daß Schwestern ebenso häufig „fluktuieren“ wie Seeleute, ist selbst Karin machtlos.

Angesichts dieser Dauerzwangslage nahm Senator Weßling die männlichen Krankenpfleger unter die Lupe. „Für Männer ist der Beruf Lebenssache, wenn sie Geschmack an ihm gefunden haben.“ Dem Senator fiel auf: An den städtischen Kliniken der Hansestadt arbeiten neben 1300 Schwestern nur knapp 200 Pfleger. Weßling ließ einen Mitarbeiter, den Volkswirt und Oberregierungsrat Hans-Bernhard Theilen, erforschen, wie viele Pfleger – wenn man sie hätte – eingesetzt werden könnten. Theilen kam auf die erstaunliche Zahl 700 und erklärt sie so: „In den heute perfekt technisch ausgerüsteten Krankenhäusern gibt es viele Aufgaben, die von Männern übernommen werden könnten, für die Männer sogar geeigneter sind als Frauen. „Kühle Hand auf heißer Stirn“ – sagt Theilen – ist in zahlreichen Diagnose- und Therapiebereichen entbehrlicher als ein technisch versierter Fachmann, der Geräte, Apparate und Instrumente beherrscht.

Beschwörend beugt Senatsdirektor Koch dem „denkbar schrecklichen Mißverständnis vor“, man plane in Bremen, die Schwester künftig durch den männlichen Pfleger zu ersetzen. „Daran denkt im Ernst niemand. Wir möchten aber, daß man den Beruf des Mannes im Krankenhaus endlich richtig sieht und ihm damit neue Möglichkeiten schafft.

Im Auftrag des Senators, der sich für die Sache 145 000 Mark bewilligen ließ, schwärmten vor einem Jahr Motivforscher aus. Sie besuchten in Norddeutschland Schulabgänger, Industriearbeiter, Angestellte und Bundeswehrsanitäter im Alter von 16 bis 34 Jahren und fragten sie aus nach dem Krankenpfleger, wie sie sich den Beruf vorstellen und ob das auch etwas für sie wäre. Die Ergebnisse, gedruckt auf 102 Seiten, geschmückt mit Tabellen und Statistik, sind spannend wie ein Krimi.