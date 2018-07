Von Zweistein

Neulich gab mir mein Sohn einen Zettel, auf dem zu lesen war: 23 5 19 – 19 2 3 11 – 31 11 23 43 – 17 11 37 7. „Das ist eine wichtige Mitteilung“, behauptete der Knabe. „Du wirst den Satz aus vier Wörtern leicht entziffern können, denn die eindeutige Zuordnung der Zahlen zu den Buchstaben des Alphabets ist sehr simpel. Ich empfehle dir, die Zahlen genau zu betrachten.“ (Auflösung in der nächsten Ausgabe.) Lösung der vorigen Logelei: Insgesamt gibt es acht verschiedene Möglichkeiten, die drei Münzen zu legen: Pfennig-Adler, Groschen-Adler, Mark-Zahl – und so weiter. Eine davon, nämlich die, daß alle drei Münzen die Zahl zeigen, soll im Spiel erreicht werden, und da diese Anordnung als Ausgangsposition ausdrücklich nicht in Frage kommt, muß sie sich unter den sieben noch möglichen Anordnungen befinden. In höchstens sieben Spielzügen ist also das Ziel erreichbar. Die Strategie: Man muß die Aufforderungen zum Münzenumdrehen so stellen, daß dabei stets eine zuvor noch nicht dagewesene Anordnung entsteht. Beispiel: Umzudrehen sind der Reihe nach Pfennig, Groschen, Mark, Groschen, Pfennig, Groschen, Mark.