Von Heinz Michaels

So tönt Kassandra, die Warnerin, im Jahre 1967: „Abhängigkeit auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung von ausländischen Unternehmen wird zwangsläufig zu ähnlicher Abhängigkeit auf vielen anderen Sektoren führen. In beträchtlichem Umfange ist das leider bereits sichtbar.“

Der Ruf kommt aus der deutschen Industrie. Er richtet sich an den Staat – an die Regierung, an die Verwaltung, an die Abgeordneten in den Parlamenten. „Der Staat muß einsehen, daß er nicht nur Steuern erheben darf“, sagt Dr. Kuno Radius, der bei AEG-Telefunken für die Datenverarbeitung verantwortliche Entwicklungsdirektor. „Er hat auch die Pflicht zu steuern, wenn das Schiff nicht in die richtige Richtung läuft. Der Staat muß umstrukturieren.“

Die richtige Richtung – das ist die Beteiligung der deutschen Industrie an jener Entwicklung, die mit revolutionärer Gewalt in alle Bereiche des menschlichen Lebens einbricht, an der elektronischen Datenverarbeitung. Das Instrument dafür sind programmgesteuerte Rechenmaschinen, kurz Computer genannt.

Der erste Computer wurde in Deutschland gebaut, von Kurt Zuse. Doch nur jeder achte heute in der Bundesrepublik installierte Computer trägt ein deutsches Firmenschild. Auf sieben von zehn Rechenanlagen prangen dagegen drei Buchstaben, die inzwischen weltweit fast ein Synonym für Elektronenrechner geworden sind: IBM, die Abkürzung für „International Business Machines“ oder in der Bundesrepublik eingedeutscht „Internationale Büro-Maschinen Gesellschaft mbH“.

In der Bundesrepublik waren am 1. Januar 1967 insgesamt 2963 Rechner installiert; weitere 2116 Anlagen waren bestellt. Das amerikanische Handelszentrum in Frankfurt schätzt den übersehbaren Bedarf auf 6000 Computer. Die Marktvorausschau deutscher Produzenten kommt auf die Summe von 15 Milliarden Mark, die von 1967 bis 1976 in Westdeutschland für die Datenverarbeitung investiert werden dürften, sieben Milliarden allein von der privaten Wirtschaft und vier Milliarden für die Verwaltung.

Es gibt praktisch keinen Bereich menschlichen Lebens, in den künftig die Computer nicht eingreifen werden. Computer können beispielsweise