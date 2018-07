Die Finanzsorgen des Bundes sind das Hauptgesprächsthema an der Börse, seit Bundesfinanzminister Strauß in den Etatberatungen angekündigt hat, der Bund werde sich in diesem Jahr mit 10,5 bis 11,5 Milliarden Mark neu verschulden und um eine Erhöhung der Umsatz- und Einkommensteuer nicht herumkommen. Trotz solch unangenehmer Nachrichten aus Bonn haben sich die Kurse jedoch noch recht gut gehalten, wenigstens am Aktienmarkt.

Natürlich hat die Börse Franz Josef Strauß als „bajuwarischen Elefanten im Porzellanladen“ heftig kritisiert, weil er schon jetzt, in der Konjunkturflaute, solche Pläne auf den Tisch legt, obwohl doch die Unternehmer erst einmal wieder Vertrauen gewinnen sollen; der erhoffte Aufschwung der Wirtschaft könnte gebremst werden oder vielleicht sogar überhaupt nicht kommen, wenn der Fiskus den Unternehmen die Früchte ihrer Investitionen von heute schon bald wieder wegnimmt.

Doch nicht alle Börsianer denken so pessimistisch. Manche glauben, die Unternehmer würden schon in der Lage sein, die ihnen vom Staat aufgebürdeten Lasten mit höheren Preisen auf die Konsumenten abzuwälzen, wenn sich die Räder der Konjunktur erst einmal wieder schneller drehen. Und wenn nicht nur die „Kosteninflation“, sondern außerdem noch die Schuldenpolitik der öffentlichen Hand am Wert der Mark zehrt, sei eine Vermögensanlage in Aktien um so mehr zu empfehlen, folgern sie. Voraussetzung dafür, daß diese Rechnung aufgeht, ist freilich, daß die Notenbank in Zukunft auf eine Kreditpolitik der Restriktionen verzichtet. Doch dafür gibt es keine Garantie. Daß sich die Kapitalanleger in dieser Situation zurückhalten oder sogar eher mit einer Geldanlage im Ausland liebäugeln, ist nur zu verständlich.

Während man am Aktienmarkt nicht so recht weiß, wohin die Reise geht, und sich die Kurse mangels Beteiligung am Geschäft kaum verändern, befürchten die Fachleute am Rentenmarkt wieder schlimmere Zeiten. Die Kursentwicklung der letzten Wochen zeigt dies schon; und die Schwierigkeiten bei der Placierung der Rhein-Main-Rohr-Anleihe unterstreichen die Skepsis. Die Banken werden jetzt erstmals seit einem Dreivierteljahr wieder auf einer Anleihe sitzenbleiben.

Viel früher als erwartet hat der Kapitalmarkt nun wieder einen Schwächeanfall erlitten, wozu auch noch die Wertpapierverkäufe der Rentenversicherungen ihren Teil beigetragen haben.

Wie soll der Geld- und Kapitalmarkt den gewaltigen Kreditbedarf der öffentlichen Hand be-

friedigen, fragt man sich besorgt. Wenn die Emitteilten den Rentenmarkt jetzt wieder über Gebühr beanspruchen, wird das Vertrauen dahinschwinden und damit auch die Chance, daß der Bund seine finanzpolitischen Pläne verwirklichen kann. Mit solchen Tricks, wie sie Finanzminister Strauß und Bundesbankpräsident Blessing jetzt aushecken, nämlich den Anleihemarkt durch den Verkaufserlös von kurzfristigen Geldmarktpapieren zu stützen, lassen sich die Schwierigkeiten nur für eine gewisse Zeit überbrücken, aber nicht beseitigen. Eine Notlösung steigert nur das Mißtrauen der Börse.

Die Periode der Zinssenkung scheint damit am Ende zu sein. Niemand spricht mehr von einer Renaissance des Sechsprozenters. Man ist froh, wenn der sechseinhalbprozentige Nominalzins gehalten werden kann. Das wird aber nur gelingen, wenn die Emittenten, vor allem die öffentliche Hand, im eigenen Interesse wieder auf eine bewußte Politik der Kapitalmarktschonung umschwenken. Noch ist nämlich Zeit genug, die sich anbahnende gefährliche Talfahrt zu bremsen. W. P.