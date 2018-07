Inhalt Seite 1 — Wettlauf zur Venus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herrscht auf der Oberfläche der Venus, die wegen ihrer Ähnlichkeit mit unserem Heimatgestirn bisweilen die Schwester der Erde genannt wird, mörderische Hitze, mit Temperaturen bis zu 426 Grad Celsius? Ist der Morgenstern, der fast genauso groß und schwer wie die Erde ist, von einer 30 bis 100 Kilometer dicken Wolkenschicht umhüllt, die kein Licht auf seine Oberfläche gelangen läßt? Ist die Atmosphäre des Planeten tatsächlich um ein Vielfaches dichter als die der Erde?

Dies sind nur einige der bislang noch nicht exakt beantworteten Fragen nach der Natur der Venus, des von allen Planeten uns nächstgelegeren Wandelsterns.

Ungefähr alle 19 Monate rückt Venus in eine Position, die von der Erde aus mit Raumsonden besonders günstig zu erreichen ist. Das gegenwärtige „launch window“, so nennen die Amerikaner diesen speziellen Zeitraum, dauert bis Ende Juni 1967. Die Russen nutzten das Fenster als erste aus. Am 12. Juni feuerten sie ihren gewaltigen 1106 kg schweren Planetenspiher Venus 4 in eine um die Erde führende Parkbahn und brachten ihn dann auf Venuskurs. Außer Startdatum und Gewicht der Sonde gaben die Sowjets so gut wie keine Informationen über die Art der Forschungsaufträge ihres Venusaufklärers bekannt. Das erhebliche Gewicht des Raumfluggerätes läßt es jedoch als möglich erscheinen, daß Venus 4 neben reichhaltiger Instrumentierung auch eine Kamera für Venusnahaufnahmen an Bord hat.

Die Amerikaner schickten am 14. Juni Mariner 5 im die Reise zur Venus, eine Sonde, die mit 231 kg Gewicht sehr viel leichter ist als ihr russischer Konkurrent. Damit war nach dem Wettlauf zum Mars, den die Amerikaner im Juli 1965 mit Mariner 4 und den ersten Nahaufnahmen von diesem Planeten spektakulär gewannen – der Funkkontakt zu der russischen Marssonde „Zond 2“ war vorher ausgefallen –, der zweite interplanetarische Wettstreit eröffnet. Rund vier Monate lang werden Venus 4 und Mariner 5 eine Distanz von nicht weniger als 340 Millionen Kilometern zurücklegen, ehe sie im Oktober in der Nähe unseres Schwesterplaneten eintreffen.

Wenn alles nach Plan verläuft, soll die amerikanische 30-Millionen-Dollar-Sonde ihre Hauptarbeit am 19. Oktober dieses Jahres innerhalb von zwei Stunden verrichten, während sie mit einer Geschwindigkeit von rund 30 000 km/h, bezogen auf die Venus, in einem Abstand von 3200 Kilometern an dem Planeten vorbeirast. Photos von der Venusoberfläche sind nicht vorgesehen.

Das wichtigste der sieben wissenschaftlichen Experimente, die Mariner 5 durchführen soll, ist eine Reihe von Temperaturmessungen. Untersuchungen der Venusstrahlung, die man von der Erde aus vornahm, ließen auf Oberflächentemperaturen zwischen 80 und 300 Grad Celsius schließen. Die Infrarotsensoren von Mariner 2, der bisher einzigen Sonde, die aus Venusnähe einen Kontakt mit der Erde herstellte, lieferten im Dezember 1962 Meßdaten, aus denen sich sogar eine Oberflächentemperatur von 426 Grad Celsius ergab. Vielleicht aber sind hierbei nicht alle möglicherweise das Ergebnis verfälschenden Einflüsse berücksichtigt worden. Jedenfalls behauptete der sowjetische Professor Lebedinsky Anfang 1966 in der Zeitschrift „Erde und Universum“, die Oberflächentemperatur des Wandelsterns betrage nur etwa 50 bis 60 Grad. Die Diskrepanz mit den Meßergebnissen erklärte er so: Ständig oder nahezu ständig bilden sich schleichende elektrische Ladungen in den oberen Schichten der Atmosphäre, die eine wesentlich höhere Temperatur der darunter liegenden Planetenoberfläche vorspiegeln.

So kommt den Temperaturmessungen von Mariner 5, die diesmal mit einem Ultraviolett-Photometer gewonnen werden sollen, besondere Bedeutung zu. Das Verfahren basiert darauf, daß es in der Hochatmosphäre der Venus Schichten atomaren Wasserstoffs und Sauerstoffs gibt, die, wenn sie vom Sonnenlicht getroffen werden, eine Ultraviolettstrahlung abgeben. Die verschiedene Stärke dieser Ultraviolettstrahlung zeigt, wie die Wasserstoff- und Sauerstoffschichten in der Venusexosphäre beschaffen sind, und aus der Verteilung dieser Gase kann man Rückschlüsse auf die in den verschiedenen Schichten herrschenden Temperaturen ziehen.