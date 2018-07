Von Otto F. Beer

Der Juni pflegt in Wien ein Monat der kulturellen Überanstrengung zu sein. Noch einmal vor Saisonschluß rappeln sich die Theater zur einer Premierenflut auf, und die Darbietungen erstrecken sich vom Theater an der Wien, dem offiziellen Festwochengebäude, bis in die Vorstadt, wo zwischen biedermeierlichem Pawlatschentheater und Blasmusik die populäre Kunstübung aus dem Boden schießt.

Daß diesmal das Großangebot noch mächtiger ausfiel als sonst, lag an der Devise, die Intendant Ulrich Baumgartner den Festwochen 1967 gegeben hatte: „Nachbarn an der Donau.“

Der Ruf erging in östlicher Richtung: Was einst in der Donaumonarchie vereint, dann durch den Eisernen Vorhang getrennt war, sollte bei diesem künstlerischen Rencontre zusammenfinden. Man nahm es indes mit dem Donaubereich nicht ganz wörtlich: Eines der spektakulärsten Gastspiele dieser Wochen war das des Moskauer Künstlertheaters in der Burg. An sechs Abenden zeigten die Erben Stanislawskijs ihre subtile Kunst der Halbschatten und Schwebetöne: an Gogols „Toten Seelen“,-Tschechows „Drei Schwestern“ und sogar an der Pflichtaufgabe der „Glocken des Kreml“.

Zentrum des Festwochen-Programms: das Opernfestival im Theater an der Wien. Vier Wochen lang waren hier die Donaunachbarn zu Gast, aus Zagreb, aus Brünn, aus Budapest und Prag.

Und da zum Wiener Juni auch ein Musikfest gehört, in dem selbst symphomanische Naturen bis an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit ausgelastet werden, stellte die Konzerthausgesellschaft einen kompletten Mahler-Zyklus auf die Bühne. Sein Höhepunkt war jener Abend, an dem Leonard Bernstein in der Staatsoper, an die ihn nun immer engere Bande knüpfen, die zweite Symphonie so hinreißend transparent musizierte, wie man dies seit Bruno Walter nicht mehr gehört hatte. Vor sechzig Jahren hat Mahler diesem Haus verärgert den Rücken gekehrt, Er war aus Mähren gekommen und hatte zeitweilig in Budapest gewirkt. Man sieht: auch er ein Donaunachbar.

Das Ost-West-Gespräch, in Wien sonst vornehmlich auf Literaturkongressen gepflegt und hier auf Drehbühnendimensionen erweitert, brachte neben einleuchtenden Vorteilen auch manches Handicap mit sich. Rund 1500 ausländische Künstler waren in diesen vier Wochen in Wien zu Gast. Sie unterzubringen war beinahe so schwierig wie die Koordinierung von Theatern, Konzertsälen, Proben und Pressekonferenzen. Von den Staatsbühnen, die da nach Wien kamen, waren manche nicht mehr als das; neben den offiziellen Häusern schnitten zuweilen kleinere Ensembles, die eigenwillige Wege gehen, weit besser ab. So das Prager Theater vor dem Tor, das Schwarze Theater oder das Budapester Puppentheater.