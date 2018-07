Von Martin Gregor-Dellin

Die Parabel teilt offenbar das Schicksal der Genitiv-Metapher: Sie hat ihren Dienst getan, nun kann sie gehn. Es ist nichts Rechtes mehr mit ihr anzufangen. Die Gereiztheit, die sie in Kennerkreisen neuerdings hervorruft, hat wahrscheinlich mit ihrer belehrenden Absicht zu tun; sie setze, so heißt es, den Autor als didaktisches Wesen voraus, das Bescheid wisse und den Lesern einreden wolle: Hört zu, so ist die Welt, schlechthin ist sie so, ich sage es euch! Es mag etwas Wahres dran sein, und zufällig ist es ja auch nicht, daß sie immer in Diktaturen blüht, in Spätzeiten der Sklavensprache, die den Autor zur Verkleidung und Maskierung zwingen. Also nicht bei uns, denn warum und vor wem sollten Schriftsteller sich und ihr Thema wohl tarnen?

Dennoch liegen die Dinge nicht ganz so einfach, denn die übersetzte und überhöhende Dichtung, im Sonderfall die Parabel, verfremdet ja nicht nur, um zu verstecken, sondern auch, um zu verdeutlichen. Wirklichkeit – so könnte man zu ihrer Verteidigung vorbringen – bedrängende, nahe Wirklichkeit läßt sich im vergleichenden Beispiel erkennbarer machen, und vollends ist nicht erwiesen, ob es sich dabei immer um ein apodiktisches „Es ist so!“ handelt, das dahintersteht, oder nur um ein beiläufigeres „Möglicherweise ist es so“, das die Parabel offen läßt.

Mit den lexikalischen Definitionen von Literaturformen kommen wir ohnehin nicht mehr zurecht. Warum sollte die Absicht der Vergleichung immer noch dieselbe sein wie in Lessings Nathan?

Zugespitzt aufs Beispiel, verstanden als Möglichkeit, ist jede gute Geschichte auf dem besten Wege dazu, ein Gleichnis zu werden, wenn man ihr das lehrhafte Ende nicht abverlangt, sondern es dem Leser überläßt, sich seine eigenen Gedanken zu machen.

In Hugo Loetschers ersten beiden Romanen hatte der Leser dazu immer Gelegenheit. Das Gleichnis blieb offen.

Wenn er sich diesmal der Arche Noah bedient, in