Berlin, Ende Juni

In Berlin überstanden der Regierende Bürgermeister Albertz und seine Senatskollegen am Wochenende die kritischsten Stunden ihrer Amtszeit. Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Regierungspartei, Kurt Mattick, war bei Albertz erschienen und hatte von ihm den Rücktritt des Bürgermeisters Strieck, der Senatoren Büsch, Spangenberg und Stein und des Senatssprechers Herz gefordert. Durch eine gezielte Indiskretion kam diese Meldung in die Redaktionen der Berliner Springer-Zeitungen. Der rechte SPD-Flügel schien unter Führung Matticks zum Sturm gegen den eigenen Senat bereit. Eine offensichtliche Falschinformation garnierte die Sensationsmeldung: Der linke Parteiflügel habe bereits in Bonn bei Staatssekretär Schütz anfragen lassen, ob er auf den Stuhl des Regierenden Bürgermeisters wolle.

Am Sonnabend kamen die Führungsgremien der Partei zusammen. Neuneinhalb Stunden dauerte die spannungsgeladene und zunächst sehr heftige Debatte. Dann stand es fest, daß der Senat Bewährungszeit bis zum Herbst erhält. Es war vor allem der linke Flügel, der Albertz über die Runden half. Zu offensichtlich hatte der Parteivorsitzende Mattick die Führungskrise nach den Vorfällen beim Schah-Besuch ausnutzen wollen, um persönliche Rechnungen zu begleichen. Der orthodoxe Funktionär hat es nicht verwunden, daß ihm die „Rathausgruppe“ um Albertz das Parteiamt nehmen wollte und er den Vorsitz nur durch eine Koalition mit der von ihm lange bekämpften Linken retten konnte.

Statt überstürzter personeller Konsequenzen entschloß sich die Mehrheit der sozialdemokratischen Führung zur politischen Flucht nach vorn. Nach dem Schock des 2. Juni scheint sie bereit, die Situation Berlins und damit ihre Politik neu zu überdenken. Kommissionen sollen die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der Stadt untersuchen. Dann will man die Diskussion mit der Bevölkerung beginnen. Ihr soll deutlich gemacht werden, daß die Lage Westberlins nicht mehr die der Blockadezeit oder des August 1961 ist.

Wie weit die guten Vorsätze verwirklicht werden, ist freilich auch eine Frage der Personen, denen die neuen Aufgaben übertragen werden. Die Diskussion um ein großes Revirement im Senat ist nicht abgeschlossen, die Entscheidung nur bis zu einem außerordentlichen Landesparteitag im Herbst aufgeschoben. Dieser Senat wird den September kaum überleben. Keine Alternative gibt es allerdings nach wie vor für den Regierungschef Albertz. Der in die Diskussion lancierte Staatssekretär Schütz ist für die Linke, die eine Schlüsselstellung in der innerparteilichen Auseinandersetzung hat, nicht akzeptabel.

Veränderungen nicht nur im Senat, sondern auch in der Parteispitze sind notwendig, wenn eine Neuorientierung der sozialdemokratischen Politik in Berlin ernsthaft versucht werden soll. Mit einem Parteichef Mattick scheint sie kaum denkbar. K. H.