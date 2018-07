Von Wolfgang Altendorf

„... befinden wir uns in der angenehmen Lage, meine Damen und Herren“, fuhr der Inspektor in seinem Vortrag fort, „mittels dieser Elektronengehirne Kapitalverbrechen im Bereich unserer Stadt vorausberechnen zu können. Vor zehn Tagen ist es uns zum erstenmal geglückt, zehn Minuten vor einem geplanten Mord am Titort zu erscheinen. Er wurde verhindert. Die Titer konnten festgenommen werden!“ Er blickte sich triumphierend um, und wir konnten unser Erstaunen nicht verbergen.

„Wir füttern unsere Maschinen“, erläuterte sein technischer Assistent, „mit den Daten aller Verbrechen der letzten fünfzig Jahre, fügen in einem komplizierten Schlüsselsystem die gegenwärtige Bevölkerungsstruktur unserer Stadt, dividiert durch den etwas höheren Lebensstandirdquotienten, die Fluktuation insbesondere infolge der Zuwachsrate durch Zuzug, Einwanderung, Tourismus und die äußeren Ereignisse hinzu, sortieren in einem verwickelten Prozeß die labileren Elemente von den weniger anfälligen Berufsgruppen, filtern diese nach gründlicher Durchforschung ihres Vorlebens heraus, vergleichen die Ergebnisse mit der Verbrecherkartei, ziehen die Tagesereignisse zu Rate, vermerken insbesondere die Konjunkturschwankungen und vergessen auch nicht bei der Flugplatzkontrolle durch ein direktes Übertragungsverfahren die Ausweise und Pässe der Anreisenden sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. Auch Sie, meine Damen- und Herren“, schloß der Techniker lächelnd, „sind in unserer Maschine bereits datenmäßig verarbeitet.“

„Und es kann kein Irrtum geschehen?“ fragte ich interessiert.

„Nach menschlichem Ermessen, nein“, antwortete mir der Inspektor.

In diesem Augenblick begann die Anlage zu rasseln. Knöpfe glühten auf, Skalen drehten sich. Schließlich kam aus einem Schlitz eine Karte zum Vorschein. Der Assistent nahm sie in Empfing, überflog sie und reichte sie dann dem Inspektor. „In dreißig Minuten, plus minus zehn Minuten“, eröffnete uns dieser, „erwarten wir einen Tresoreinbruch in der Hypothek- und Wechselbank. Darf ich bitten, meine Damen und Herren?“

Eine Anzahl bereitstehender Polizeiwagen brachte uns zur Hypothek- und Wechselbank, und bald füllten wir dort den Tresorraum. „Noch gelingt es uns leider nicht“, erläuterte uns der aufgeräumte Inspektor, „die Art und Weise, die Technik eines solchen Einbruchs vorauszusagen.“ Er deutete auf das Telephon. „Über diesen Apparat bin ich direkt mit unserer Hauptzentrale verbunden. Das Elektronengehirn sammelt unentwegt Daten und verarbeitet sie. Bis jetzt wissen wir lediglich, daß der Einbruch in Kürze stattfindet. Noch kennen wir nicht die Täter. Ich hoffe jedoch, sie Ihnen in wenigen Minuten und noch vor der eigentlichen Tat namentlich bekanntzugeben. Ängstigen Sie sich nicht, meine Damen. Es steht genügend bewaffneter Schutz zu Ihrer Verfügung!“