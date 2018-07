Inhalt Seite 1 — Bittere Stunden für die Bauern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Für Deutschlands Bauern schlägt die Stunde der Wahrheit. Vom 1. Juli an bestimmen die Brüsseler EWG-Kommission und der EWG-Ministerrat noch stärker als bisher über ihr Schicksal, und die Getreidepreissenkung von 11 Prozent ist gleich der Auftakt des neuen europäischen Agrarmarktes. Jetzt heißt es Abschied nehmen von den Illusionen, die bei unseren Bauern von den berufsständigen Interessenvertretern einschließlich der Grünen Front im Bundestag mit Fleiß genährt wurden.

Die Konjunkturflaute und die davon ausgehende deutliche Zurückhaltung der Verbraucher beim Kauf von landwirtschaftlichen „Veredlungsprodukten“ (Fleisch, Eier und Fett) hat jene Interessenten schnell als töricht entlarvt, die in der Vergangenheit versuchten, mit dem Hinweis auf den schnell wachsenden Wohlstand der Industriegesellschaft den Neid der Bauern – und ihre politische Unzufriedenheit – zu schüren. Die Bauern spüren die Flaute mehr als die meisten Verbraucher, denn deren Zurückhaltung drückt auf die Erzeugerpreise. Die Marktverhältnisse sind eben stärker als alle staatlichen Interventionen.

Zum erstenmal wird auch der Agrarhaushalt des Bundes spürbar gekürzt – nach den Beschlüssen über die Finanzplanung um gut 500 Millionen Mark auf etwa 4 Milliarden Mark. In einem neuen Gutachten für den Finanzminister fordern die Wissenschaftler, daß auch die Bauern nach ihrer Leistungsfähigkeit zur Steuerzahlung herangezogen werden. Hinzu kommt – und das ist neu in der Nachkriegsgeschichte – am 1. Juli die Senkung eines wichtigen, staatlich festgesetzten Agrarerzeugerpreises: der Getreidepreis muß um rund 11 Prozent zurückgenommen werden, damit einheitliche Preise in der EWG möglich werden. Es werden auch die Lebensmittel billiger produziert, die mit der Verfütterung von Getreide zusammenhängen, also Schweine, Geflügel und Eier.

Zum erstenmal hat also der Verbraucher eine reelle Chance, von den staatlichen Reglementierungen über die Agrarproduktion zu profitieren. Bisher mußte er Jahr für Jahr mehr für die Ernährung ausgeben. Er sollte seine Erwartungen jedoch nicht allzu hoch spannen. Bundesernährungsminister Höcherl rechnet mit Preisnachlässen von vier Pfennig je Kilogramm bei Brot, 14 Pfennig bei Brathähnchen und von einem Pfennig je Ei. Bei Schweinefleisch scheinen ihm Nachlässe von 20 Pfennig je Kilogramm möglich. Höcherl rechnet nüchtern. Er glaubt, daß vor allem beim Schweinefleisch und bei Geflügel die Senkung der Erzeugungskosten im Verbraucherpreis weitergegeben wird, weil auf diesen Märkten in den kommenden Monaten ohnehin mit einem Überangebot zu rechnen ist. Er glaubt auch, daß der schärfere Wettbewerb innerhalb der EWG – die Einfuhrbelastungen zwischen den sechs EWG-Partnern fallen bis zum Herbst weg – auf längere Sicht preisdrückend wirkt. Der größere Markt, der nun endlich beginnt, dürfte sich demnach doch noch positiv für die Verbraucher auswirken.

Was aber steht unseren Bauern bevor? Welche Folgen ergeben sich aus der geänderten Situation auf den Agrarerzeugermärkten und aus den finanziellen Schwierigkeiten des Bundes? Wird es den Interessen Vertretern des Berufsstandes erneut gelingen, wider alle Vernunft mit politischem Druck Regelungen durchzusetzen, die dem Steuerzahler und dem Verbraucher teuer zu stehen kommen, aber höchstens jedem zehnten Bauern nutzen? Im Interesse unserer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und ebenso der großen Masse unserer Bauern ist zu hoffen, daß sich Rehwinkel bei Kiesinger eine eindeutige Abfuhr holt, wenn er versuchen sollte, erneut zu verhindern, was wirtschaftliche Vernunft und politische Einsicht gebieten. Das Gebot heißt für den Bauernverband, Abschied zu nehmen von der Methode, mit politischem Druck volkswirtschaftlich unsinnige Forderungen durchzusetzen.

Für den einzelnen Bauern heißt es, weniger den Verbandsparolen als vielmehr seinem eigenen Verstand zu folgen. Wenn er glaubt, mit ausreichendem Gewinn wirtschaften zu können, soll er es tun. Ist das nicht der Fall, sollte er sich nach einer anderen Beschäftigung umsehen. Die richtige Entscheidung sollte erleichtert werden, weil es in der Argumentation der Grünen Front einige Widersprüche gibt, die niemand bestreiten kann: