Von Richard Alewyn

Man hat sich die Verfasser von Detektivromanen immer als fingerfertige Bastler vorgestellt, die die Schönen Künste des Mordens und Fahndens zu einem Kalkül sublimiert haben und daher genau wissen, was sie tun. Hier wird man von zwei Praktikern eines anderen belehrt –

Boileau-Narcejac: „Der Detektivroman“, aus dem Französischen mit Anmerkungen und einer Bibliographie von Wolf gang Promies; Luchterhand Verlag, Neuwied; 264 S., Paperback, 19,80 DM.

Auf der Suche nach einer Legitimierung ihres Gewerbes verirren sie sich in archaische Regionen der Seele, in denen Dämonen hausen, denen die Vernichtungslager und Atombomben und Kalten Kriege der modernen Zivilisation nur neue Namen und neue Nahrung gegeben hätten. Der Detektivroman erscheint dabei als das Ritual eher Geisterbeschwörung, die in der Vorkriegszeit vielleicht noch die Vernunft zum Siege führen mochte, während sie heute nichts anderes könne, als die Übermacht des Dunkels, des Wahns und der Angst bezeugen.

Darüber ließe sich gewiß debattieren, aber mit sc dürren Worten ist das nirgends gesagt. Andere Leser mögen es anders verstehen, und die meisten, wie ich fürchte, gar nicht. Die Verfasser verfügen zwar über ein stattliches Arsenal wohlklingender Wörter, aber sie weigern sich durchaus, sie zu erklären, und begnügen sich damit, sie wie magische Formeln zu wiederholen – gewiß eine ungemeine Erleichterung beim Schreiben von Büchern.

Hier ist eine Mustersammlung: „Das Wunderbare“, „das Phantastische“, „das Imaginäre“, „das Irreale“, „das Irrationale“, „das Unwirkliche“, „das Übernatürliche“, „das Magische“, „das Elementare“, das Unbewußte“. Sind das nun alles austauschbare Synonyme, oder soll man sich jedesmal etwas anderes dabei denken? Wenn solche Wörter sich begatten, dann entstehen Sätze, die – ich schwöre! – in ihrem Kontext um keinen Schimmer deutlicher sind: „Das Wunderbare und Phantastische bilden (!) den Berührungspunkt zwischen dem Menschlichen und dem Unmenschlichen.“ „Der bewußte Totschlag symbolisiert besser als jedes andere Bild den Übergang von dem Bewußtsein zum Unbewußten.“ Summa: „Die Logik zieht uns weiter fort als der Verstand.“

Nun kann man durchaus der Ansicht sein, daß Definitionen sich erübrigen, wenn die Sache veranschaulicht wird, die gemeint ist. Den Verfassern ist dieses Bedürfnis fremd. Sie haben es zum Beispiel – begreiflicherweise – viel mit der Angst zu tun (leider schreibt der Übersetzer meistens „Furcht“), am ausgiebigsten mit der Angst vor dem Weltuntergang. Aber wo wollen sie in dieser apokalyptischen Landschaft den Detektivroman ansiedeln? Und wo genau ist im Detektivroman die Angst installiert? Wer von den Beteiligten kriegt die Angst? Der Mörder? Sein Opfer? Die Überlebenden? Der Detektiv? Der Leser? Und mit welchen Mitteln wird diese Angst erzeugt? Vor wem oder was haben sie Angst? Und wofür?