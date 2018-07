Von Edgar Lohner

Am 22. Juni vor zweihundert Jahren wurde einer der wahrhaft universalen Geister jener Zeit geboren: Wilhelm von Humboldt.

Wir kennen ihn, der so unterschiedliche Bereiche des Geistes und der Wirklichkeit zu verbinden unternahm, als Philologen und Pädagogen, als Begründer der Berliner Universität, als Altertumskundler und Übersetzer von Äschylus und Pindar. Wir kennen ihn als Diplomaten, politischen Philosophen und Sprachwissenschaftler. Auf all diesen Gebieten wird seine Leistung nicht mehr in Frage gestellt.

Humboldts Beitrag zur Theorie der Dichtkunst, von ihm in jahrelanger, zielbewußter Arbeit entwickelt, ist bisher jedoch von Germanistik und literarischer Kritik völlig ignoriert worden: Das ist um so erstaunlicher, als diese Theorie auf alle wesentlichen Fragen eingeht, die sich dem Literaturforscher stellen.

Dieses leidige Versäumnis wird nachgeholt in dem soeben erschienenen Buch von

Kurt Müller Vollmer: „Poesie und Einbildungskraft“ – Zur Dichtungstheorie Wilhelm von Humboldts; J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart; 248 S., 24,50 DM.

Zum erstenmal wird hier, die weitgehende Bedeutung der kritischen Begriffe Humboldts bewundernswert klar und überzeugend erschlossen. Die Annahme scheint berechtigt, daß auf Grund der in diesem Buch dargestellten Sachverhalte Kritiker und Literarhistoriker ihr Urteil über Natur und Ziel der deutschen Klassik revidieren und die deutsch-französischen literarischen Beziehungen sowie die Ursprünge der französischen Romantik in einem neuen Licht sehen müssen.