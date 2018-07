Die Bundesrepublik steuert einen neuen Rekord des Außenhandelsüberschusses an. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres belief er sich auf fast 7,5 Milliarden Mark gegen 1,8 Milliarden in der gleichen Vorjahreszeit und knapp 8 Milliarden im ganzen vergangenen Jahr. Projiziert man den Monatsdurchschnitt von Januar bis Mai auf das ganze laufende Jahr, so ergibt sich ein Exportüberschuß von 18 Milliarden Mark, so daß Schätzungen, die von 10 Milliarden für 1967 sprachen, eher zu vorsichtig waren.

So erfreulich das Außenhandelsergebnis für die Industrie auch sein mag, erhält es doch selbst bei schlechten Exporterlösen die Arbeitsplätze und sichert eine weitgehende Ausnutzung der Kapazitäten, so hat dieser Rekord doch auch seine Schattenseiten. Denn der Überschuß resultiert nicht nur aus einem steigenden Export – er nahm um 9,8 Prozent zu –, sondern auch aus einem Rückgang der Einfuhren, die wertmäßig um 8,3 Prozent abnahmen.

Der Außenhandel ist keine Einbahnstraße, und wer verkaufen will, muß auch kaufen. Daran aber hapert es bei uns wegen der gedrückten Inlandskonjunktur. Für eine Zeit mag dieses Ungleichgewicht von unseren Handelspartnern hingenommen werden, auf lange Sicht erscheint eine Konjunkturbelebung auch für unsere Exporteure dringend erforderlich. mh.