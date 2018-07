In dem Bemühen, wenigstens einen positiven Aspekt ins Bild zu bringen, wartete nun auch der Generaldirektor der GBAG, Dr. Friedrich Funcke, in der Pressekonferenz des Unternehmens mit der Erwähnung von stillen Reserven auf, von denen nicht ohne Grund gerade jetzt die Rede ist. „Wir sind eine ungemein reiche Gesellschaft“, betonte Funcke und bezifferte den in der Tat recht ansehnlichen Grundbesitz des Essener Zebras mit insgesamt rund 5000 Hektar bebauter und unbebauter Fläche.

Vorerst brauchte die Verwaltung auf diese Sparkasse früherer Jahrzehnte noch nicht zurückzugreifen; es sind aber bereits andere Vermögensteile veräußert worden, um über die Runden zu kommen. Im vergangenen Geschäftsjahr war es der Verkauf der Hüls-Beteiligung, in diesem Jahr wird der Verkaufserlös für die Zeche Erin und für die aus dem GBAG-Portefeuille abgegebenen Aral-Aktien das höchstwillkommene Pflaster auf die blutenden Wunden des Konzerns sein.

Tatsächlich wäre die GBAG ohne diese Sonderposten – sowohl im vergangenen als auch im laufenden Geschäftsjahr – ganz arm dran. Zum ersten Male seit der Entflechtung ist das erwirtschaftete Ergebnis des Milliarden-Unternehmens – der Fremdumsatz betrug 2,7 nach 2,8 Milliarden Mark – ein Verlust in der Größenordnung eines ansehnlichen Millionenbetrages.

Die Essener Gesellschaft wurde von der weiter rückläufigen Absatzentwicklung der Kohle um die Früchte ihrer erheblichen Kapazitätsbeschneidung im Bergbaubereich gebracht, und die nun auch im Mineralölgeschäft nach den drei Benzinpreissenkungen und dem weiteren Verfall der Heizölpreise mit tiefroten Zahlen arbeitet. Der Buchgewinn aus dem Verkauf der Hüls-Beteiligung betrug 70 Millionen Mark; nur daraus konnte die bescheidene Dividende von 5 Prozent bestritten werden. Mit den restlichen rund 45 Millionen Mark mußten die Lücken in der Ertragsrechnung gestopft werden.

Für das laufende Jahr sieht sich die Gelsenberg-Verwaltung „außerstande, auch nur eine Schätzung für das Ergebnis 1967 zu machen“. Neben den bisherigen Sorgen ist nunmehr auch wieder die Rohölversorgung des Konzerns ein Problem geworden. In diesem Jahr sollten aus den libyschen Konzessionen 3,5 Millionen Tonnen Rohöl in die Gelsenberg-Raffinerien fließen. Seit rund 20 Tagen ruht dort die Förderung. nmm