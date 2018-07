Während andere Genossenschaften jahrelang hin und her überlegten, wie sie ihre Organisation straffen sollten, wurde bei den Konsumgenossenschaften gehandelt. Das Ergebnis ist der Bund Deutscher Konsumgenossenschaften, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Tätigkeit sich nicht auf das wortreiche Gehabe anderer „Dachorganisationen“ beschränkt, sondern als schlagkräftige Zentrale Einfluß auf die Geschäfts- und Personalpolitik der Einzelgenossenschaften hat.

Manch altem Genossenschafter mag hier scheinen, daß die demokratische Ordnung der Genossenschaften in Gefahr gerät. Er kann sich aber damit trösten, daß die Mitglieder als letzte Instanz entscheiden, ob die einzelnen Genossenschaften der zentralen Organisation beitreten, oder nicht.

Im übrigen kann die Mitgliederdemokratie der Genossenschaften nicht so weit getrieben werden, daß der geschäftliche Erfolg in Frage gestellt wird. Nicht nur die Konsumgenossenschaften stehen hier an einem Scheideweg. Sie haben jetzt als erste den Schritt in die Zukunft gewagt. Das ist um so erfreulicher, als es sich bei ihnen um den einzig wirkungsvollen Zusammenschluß von nahezu zweieinhalb Millionen Verbrauchern in der Bundesrepublik handelt. j.e.