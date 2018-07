VX7 ährend noch im Vorjahr In- und Auslands geschäftderP Beiersdorf&Co A -G inHamburg, die sich künftig kurz und bündig Beiersdorf AG nennen will, gleichmäßig um je 12 7 Millionen Mark gewachsen waren, hatte l966 das Auslandsgeschäft eindeutig das Übergewicht. Dennoch kann das Unternehmen zufrieden sein, denn auch der Inlandsabsatz stieg mit einer Zunahme um 16 1 Millionen Mark noch stärker als im vorangegangenen Jahr. Im Ausland konnte Beiersdorf sogar für 19 5 Millionen Mark mehr absetzen. Bezogen auf die Zahlen von 1965 stieg der Inlandsabsatz damit um 6 5 Prozent, das Auslandsgeschäft um 13 7 Prozent. Der Umsatz der Hamburger AG erreichte 298 8, der konsolidierte Umsatz des Hauses Beiersdorf 404 3 Millionen Mark. Trotz verminderter Ertragssteuern hat Beiersdorf gut verdient. Aus dem Jahresgewinn — 9 4 Millionen Mark erfordert die unveränderte Dividende von 14 Prozent —- wurden darüber hinaus 12 4 Millionen Mark in die Rücklagen gestellt, denen außerdem 5 5 Millionen Mark aus dem Verkaufserlös eigener Aktien zuflössen. Obwohl im vergangenen Jahr das Kapital aus Gesellschaftsmitteln, also zu Lasten der Rücklage, von 52 5 auf 70 Millionen Mark erhöht wurde, sind durch die verschiedenen Zuführungen — auch die Rücklage für Forschungszwecke wurde auf sechs Millionen Mark verdoppelt — die Gesamtrücklagen mit 53 6 Millionen Mark bereits wieder höher als vor der Kapitalaufstockung.

Durch Einziehung eigener Aktien soll das Kapital nunmehr auf 67 2 Millionen Mark herabgesetzt werden. Gleichzeitig will sich die Gesellschaft ermächtigen lassen, das Kapital wieder um 2 8 Millionen auf 70 Millionen Mark zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Bei einem gegenwärtigen Börsenkurs der Beiersdorf Aktie von rund 650 Prozent ist ein Ausgabekurs für junge Aktien denkbar, der weit über pari liegt, so daß das Unternehmen mit Sicherheit ausreichend für neue Taten gerüstet ist mh.