Die Schiffsmakler Londons in St. Mary Axe machen das Geschäft ihres Lebens. Die Preise für freien Tankschiffraum haben sich seit der Sperrung des Suez-Kanals mehr als vervierfacht (vorher 32 Shilling, heute im Schnitt 134 Shilling je Tonne), und entsprechend sind auch die Vermittlungsgebühren gestiegen. Ein Makler, der einen 50 000-Tonnen-Tanker zu offerieren vermag, kann innerhalb einer Stunde eine Provision von rund 50 000 Mark kassieren. Die internationalen Ölgesellschaften haben seit Anfang Juni etwa 200 Tanker am freien Markt gechartert – und immer noch wächst die Nachfrage.

Der Öl-Boykott durch die arabischen Länder beginnt sich auszuwirken. In der Londoner City rechnet man damit, daß der Suez-Kanal frühestens im September wieder geöffnet werden wird und die meisten arabischen Länder die ölsperre bis dahin aufrechterhalten möchten. Eine Rationalisierung ist nicht ausgeschlossen.

Die Bundesrepublik befindet sich in einer günstigeren Lage als Großbritannien. Einmal werden die Deutschen in der gegenwärtigen Krise zumindest vorläufig nicht zu den „Erzfeinden“ der Araber gezählt, gegen die sich der Boykott vor allem richtet, zum anderen werden sich die Ölkonzerne bemühen, den größten Markt in Europa bevorzugt zu versorgen – schon um unangenehme Konsequenzen in der Energiepolitik zu vermeiden.

Bonn war bisher klug genug, diese Vorteile zu nutzen. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit Frankreich und Italien verhindert, daß der von England und den USA gewünschte förmliche Krisenbeschluß der OECD gefaßt wurde – weil sie eine derartige „ökonomische Kriegserklärung“ an die arabischen Staaten für zumindest verfrüht hielt. Den Briten ging es bei ihrem Vorschlag auch weniger um die Sicherung der Ölversorgung des Kontinents, als vielmehr um den Schutz ihrer Milliarden-Investitionen im Nahen Osten (eine Haltung, die Gaullisten ein neues Argument für ihre These liefert, England sei noch nicht „europareif“).

Wir können gelassen auf den Boykott reagieren. Natürlich ärgern sich die Verbraucher – aber selbst wenn weitere Preissteigungen folgen, ist das Benzin noch nicht teurer als vor einigen Jahren. Eine ernste Versorgungskrise ist nicht zu befürchten – Öl gibt es auch in Persien, Venezuela, den USA und anderswo. Die Araber werden aber für ihr Öl nirgendwo sonst Abnehmer finden...

Gelassen sollten wir auch auf den Versuch reagieren, die Nahostkrise als Argument für eine Wende in der Energiepolitik zu benutzen. Gerade in diesen Tagen erweist sich, wie töricht die These ist, wir müssen unsere „sicheren heimischen Energiequellen“ durch Milliarden-Subventionen fördern, um für den Krisenfall gerüstet zu sein: Mit Kohle können wir weder Ackerschlepper noch Diesellokomotiven füttern, weder die Benzinversorgung noch die Produktion der Petrochemie aufrechterhalten.

Wenn sich Lehren aus dem Öl-Boykott ziehen lassen, dann nur die: Wir sollten endlich einen großen deutschen Energiekonzern gründen, um beim Einkauf von Öl und Erdgas beweglicher zu sein (noch ist nicht dementiert, daß die Sowjets der italienischen ENI zusätzliche Öllieferungen angeboten haben), und wir sollten energischer die krisensicherste Form der Energieerzeugung fördern – den Bau von Atomkraftwerken. Diether Stolze